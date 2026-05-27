Ofrecen 10 mdd en juegos que permiten sustancias químicas por batir a Usain Bolt

La polémica organización deportiva Enhanced Games ha puesto los reflectores sobre ella elevando la apuesta a una suma millonaria, pero sobre, al ligar a un nombre histórico del atletismo: el de la estrella jamaiquina Usain Bolt.

Mediante un comunicado oficial emitido por su Director Ejecutivo, Maximilian Martin, se confirmó que se otorgará un histórico bono de 10 millones de dólares a cualquier velocista que logre superar el récord mundial de los 100 metros planos en 2027, actualmente en posesión del multimedallista olímpico con un tiempo de 9.58 segundos establecido en Berlín 2009.

Este anuncio surge inmediatamente después de la culminación de la primera edición del evento en Las Vegas, donde el nadador griego Kristian Gkolomeev obtuvo una cifra récord de 1.5 millones de dólares tras cronometrar 20.81 segundos en los 50 metros libres.

A pesar de la derrama económica y los 21 registros personales superados en el debut, los directivos admitieron que las pruebas de velocidad en atletismo mostraron un nivel competitivo inferior a lo esperado, con algunos de ellos lejos si quiera de igualar a competidores que no han necesitado de sustancias para elevar su rendimiento. El estadunidense Fred Kerley se coronó en el hectómetro con una marca de 9.97 segundos, tras optar por competir sin modificaciones en su rendimiento, quedando lejos de la mítica marca de Bolt.

¿Qué son los Enhanced Games?

Los Enhanced Games (o Juegos Mejorados) son una propuesta de competición polideportiva privada. Su principal y más controvertida característica es que permiten, e incluso promueven, el uso de sustancias y tecnologías de mejora del rendimiento que están estrictamente prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

El concepto de este evento se fundamenta en la aplicación de protocolos médicos supervisados para explorar los límites de las capacidades físicas humanas.

Además del uso de fármacos, la competición autoriza elementos tecnológicos previamente vetados en el deporte federado, tales como los trajes de baño de poliuretano de alta flotabilidad. Debido a la falta de regulación bajo los estándares internacionales tradicionales, las marcas y marcas mundiales obtenidas dentro de este certamen carecen de validez oficial ante las federaciones deportivas globales.