Jesús Martínez revela problemas de salud y lanza inesperado aviso sobre el futuro del León

En medio de la tormenta deportiva que significó el descenso del Real Oviedo a la Segunda División de España, el máximo jerarca de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, reveló el motivo personal que le ha impedido estar físicamente en el entorno del club asturiano. Un problema de salud en la columna lo restringe los viajes largos.

Desde territorio mexicano y enlazado directamente a la sala de prensa del Estadio Carlos Tartiere, el directivo disipó los cuestionamientos sobre su aparente distancia en la gestión del equipo, que recientemente consumó la pérdida de la categoría en el futbol español y la salida del estratega Guillermo Almada.

Yo he tenido problemas de salud. A mí me afectan mucho los viajes largos, tengo un problema de columna", confesó Martínez. "Cada día va a ser más difícil que vaya por mi situación de salud, pero no quiere decir que no estemos (presentes). Todos los días estoy con todos mis equipos y con el Oviedo".

El dirigente asumió la responsabilidad institucional por el fracaso que devolvió al club a la división de plata en este mayo de 2026, trazando un paralelismo con la historia del Pachuca en México para mandar un mensaje de calma a la afición española.

Hemos cometido muchos errores, si no, no estuviéramos donde estamos. Pero tenemos la humildad y tenemos la capacidad. Esto me pasó hace más de 30 y tantos años con Pachuca. Descendió, tuvimos el infortunio de ascender, de descender y de volver a ascender", apuntó, al tiempo que adelantó que el nuevo director técnico del Oviedo será anunciado en un plazo máximo de dos semanas.

Venta obligada en México y el sacrificio por el Oviedo

Más allá de sus dolencias físicas, Martínez Patiño dio a conocer que se encuentra en negociaciones avanzadas con fondos de inversión para desprenderse de la mayor parte de las acciones del León de la Liga MX, una decisión impulsada por las normativas vigentes del balompié azteca.

Estoy en un proceso de venta de la mayoría de Club León. No es que queramos vender a León, es que nos obligan a vender a León, la parte de mayoría, y he estado en eso", explicó de manera tajante.

Pese a esta reestructuración financiera, el directivo enfatizó el respaldo económico que el grupo ha inyectado al Real Oviedo. Como ejemplo de este compromiso, detalló los sacrificios financieros realizados a través de La Fiera, cuadro que cedió a costo cero a elementos como Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca y Federico Viñas; por este último, reveló, rechazaron ofertas formales de entre 18 y 20 millones de euros en el pasado mercado invernal con tal de apuntalar el proyecto en España.

Martínez insistió en que el plan a largo plazo en Oviedo no se detendrá por el descenso, apoyado en parte por los cerca de nueve millones de euros que el club percibirá como ayuda económica por la pérdida de categoría durante las próximas dos temporadas. El enfoque principal será dotar al equipo de infraestructura para poder competir a nivel de Primera División.