América le dará salida a Thiago Espinosa; Atlante lo pretende 

El extremo uruguayo Thiago Espinosa dejará por un tiempo al América, para continuar su aventura en la Liga MX con el Atlante, equipo que regresa al máximo circuito para el torneo Apertura 2026.

De acuerdo con Súper Deportivo del diario AM, el charrúa será adquirido en compra definitiva por las Águilas del América, en una operación cercana a los 2 millones de dólares. Sin embargo, el futbolista de 21 años jugará en calidad de préstamo con el Atlante por un año.

En la Liga MX, Thiago Espinosa acumuló cinco partidos, uno como titular, mientras que en la Concacaf Champions Cup solamente disputó un encuentro (18 minutos).

Las expectativas sobre el juvenil sudamericano se elevaron por la competencia interna en la lateral, con el colombiano Cristian Borja, y con su compatriota Brian Rodríguez como volante.

El charrúa aterrizó en México durante el primer semestre del 2026 procedente del Racing Club de Montevideo, pero con formación en las juveniles del Peñarol.

Al momento, el panorama del Atlante, que jugará de local en el Estadio Banorte, es poco claro en cuanto a plantilla. Tras los últimos eventos de los Potros de Hierro, en el aire han quedado las palabras de la directiva por hacerse de los servicios de algunos jugadores del Mazatlán FC.

Interesante reto para el fogueo de Thiago Espinosa. De vestir azulgrana, estará bajo las órdenes del entrenador Miguel 'Piojo' Herrera y del auxiliar técnico Federico Vilar.