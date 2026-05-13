El último vals en Zapopan: Chivas golea al América en la despedida del estadio Guadalajara antes del Mundial

El estadio Guadalajara respiró distinto. No fue una noche cualquiera, tampoco un partido más en la agenda juvenil. Fue el cierre de una etapa, la despedida de una cancha que en cuestión de horas cambiará de manos para vestirse de Mundial 2026. Y en ese escenario, Chivas decidió no compartir protagonismo.

El 4-1 ante América en la Final de Ida Sub 21 inclinó la serie y arcó territorio. Dejó una imagen que se queda flotando en la memoria del inmueble, justo antes de que la FIFA tome control del estadio y lo transforme en sede global.

Un dominio rojiblanco

Chivas lo impuso desde el arranque, con circulación rápida, pases que rompían líneas y una convicción que no se negoció. América quedó a contrapié, obligado a correr detrás de una idea que nunca logró descifrar.

Esteban Mendoza abrió el camino. Jesús Hernández lo ensanchó con un doblete que terminó por romper cualquier intento de reacción. Cada gol cayó con una sensación de inevitabilidad, como si el guion ya estuviera escrito desde antes del silbatazo inicial.

Miguel Carreón descontó para América, pero el tanto no cambió el paisaje. Fue una interrupción breve en una noche que ya tenía dueño. Goles que pesan más en una despedida

No fueron cuatro goles. Fueron golpes en el momento exacto. Cada anotación tuvo trazo fino, ejecución limpia, un nivel que no suele aparecer por accidente en una final. Chivas jugó con la libertad de quien entiende el contexto y decide apropiarse de él.

El equipo de Luis Arce encontró espacios entre líneas y los convirtió en ventaja. América, en cambio, se partió. Defensivamente expuesto, sin claridad al frente, sin respuestas cuando el partido pedía carácter.

Una mano en el trofeo y otra en la historia

El marcador deja la serie inclinada. La vuelta en Coapa exigirá a América una remontada de cuatro goles, una tarea que roza lo improbable. Chivas puede permitirse administrar la ventaja. Incluso una derrota por margen corto le alcanza para levantar el título.

Mientras el primer equipo pelea en semifinales de Liga MX, la cantera construye su propio relato. Uno que habla de dominio, de identidad y de una generación que no pidió permiso para instalarse en la escena.