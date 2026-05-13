Noche histórica: Stephen Tarpley lanza juego sin hit ni carrera con Sultanes de Monterrey en la LMB 2026

El zurdo Stephen Tarpley lanzó juego sin hit ni carrera este martes en la victoria de los Sultanes de Monterrey por 10-0 sobre los Rieleros de Aguascalientes, en actividad de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tarpley, de 33 años, trabajó las nueve entradas sin permitir imparable ni carrera. Otorgó tres bases por bolas y registró siete ponches en 97 lanzamientos, de los cuales 64 fueron strikes. Es el primer juego sin hit ni carrera de la temporada 2026 y el número 114 en la historia de la LMB.

El lanzador se recuperó de una salida previa en Monclova, donde sólo consiguió retirar un out. En Monterrey, completó la ruta pareciendo un legítimo contendiente por el premio al Mejor lanzador.

Respalda la ofensiva

La ofensiva de Sultanes respaldó la labor desde los primeros episodios. El equipo tomó ventaja en la primera entrada con un rally de siete anotaciones.

En el tercer inning, Monterrey amplió la diferencia a 8-0 con Ismael Alcantara produciendo con elevado de sacrificio a jardinero central Angel Reyes. Sócrates Brito anota.

En la recta final, Ramiro Peña conectó sencillo productor en la octava entrada para cerrar la pizarra 10-0.

Tarpley en la historia de Sultanes

El juego sin hit ni carrera de Tarpley es el sexto en la historia de los Sultanes de Monterrey. Se suma a los logrados por Evelio Hernández en 1966, José Ramón López en 1970, Arturo González en 1978, Walter Silva en 2012 y Kevin Kelly en 2024.

Además, dos de los tres juegos sin hit ni carrera más recientes en la LMB han sido lanzados por pitchers de Sultanes.

El siguiente compromiso de la serie continuará con Monterrey como local, mientras que Rieleros buscará recuperarse tras ser limitado sin imparables.