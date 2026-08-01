Osmar Olvera se despide de los Centroamericanos 2026 con tres medallas de oro

Tras haber conquistado dos preseas áureas, Osmar Olvera finalizó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 colgándose 3 medallas de oro, imponiéndose en el trampolín de 3 metros individual con una calificación de 535.30 puntos.

Tras la primera ronda, Osmar Olvera finalizó en la cima de la clasificación con 85.00 puntos, sin embargo, en las siguientes el resultado parcial lo ponía en predicamentos, al descender a la segunda y tercera posición respectivamente.

Durante la cuarta, quinta y sexta ronda, Osmar Olvera se volvió a adueñar de la cima y no soltó el sitio más alto del podio, alejándose por más de 30 puntos respecto a su más cercano perseguidor, y de Juan Celaya, quien también sumó una nueva presea más para México en la justa al adueñarse del bronce.

Así finalizaron las posiciones en la prueba de trampolín de 3 metros individual correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Oro. Osmar Olvera (México) / 535.30 puntos.

Plata. Luis Uribe (Colombia) / 503.90 puntos.

Bronce. Juan Celaya (México) / 458.05 puntos.

Las medallas de Osmar Olvera en los Centroamericanos 2026

Ganando la medalla de oro en cada una de las tres pruebas en las que participó, Osmar Olvera cerró con paso perfecto su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, manteniendo su hegemonía y poniendo la mira en los Juegos Panamericanos 2027 y los Juegos Olímpicos 2028, donde intentará volver a colgarse el oro y hacer sonar el Himno de México en la justa más grande del deporte.

Estad fueron las medallas conseguidas por Osmar Olvera en los Centroamericanos 2026, mismos que se llevaron a cabo en Santo Domingo, República Dominicana:

- Trampolín 1 metro individual.

- Trampolín 3 metros individual.

- Trampolín 3 metros sincronizado, junto a Juan Celaya.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celeya lograron medalla de oro. Mexsport

BFG