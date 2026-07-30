Osmar Olvera conquista el oro y Juan Manuel Celaya gana el bronce en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana continúa sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta ocasión, los protagonistas fueron los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, quienes subieron al podio en la prueba de trampolín de un metro individual masculino para aportar una medalla de oro y una de bronce para México.

Osmar Olvera lideró la prueba en trampolín de un metro. Jonathan Duenas

Osmar Olvera consigue su primer oro centroamericano

Osmar Olvera se proclamó campeón de la prueba de trampolín de un metro individual masculino al finalizar la competencia con una puntuación total de 430.85 unidades.

Con este resultado, el mexicano conquistó su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y añadió un nuevo logro a un palmarés que ya incluye preseas en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Juegos Panamericanos y otras competencias internacionales.

La medalla de plata fue para el colombiano Luis Uribe, quien concluyó la final con 415 puntos, mientras que Juan Manuel Celaya completó el podio con la medalla de bronce después de registrar una puntuación total de 401.70 unidades.

La actuación de ambos clavadistas permitió a México sumar dos nuevas preseas en una de las disciplinas que históricamente ha dado buenos resultados para la delegación nacional.

Juan Manuel Celaya hizo el bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

Olvera y Celaya volverán a competir por más medallas

La participación de los dos mexicanos en Santo Domingo 2026 todavía no termina.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya volverán a competir en las pruebas de trampolín sincronizado de tres metros y trampolín individual de tres metros, programadas para el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, respectivamente.

Ambos llegarán a esas pruebas después de compartir podio en la modalidad de un metro individual y con la posibilidad de ampliar la cosecha de medallas para la delegación mexicana.

Olvera y Celaya ya conocen lo que significa competir juntos en los escenarios más importantes del ciclo olímpico. En los Juegos Olímpicos de París 2024 formaron la pareja mexicana en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros, donde conquistaron la medalla de plata.

Ahora, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, buscarán volver a subir al podio, tanto en la prueba sincronizada como en la competencia individual, con el objetivo de incrementar su cuenta personal de medallas y seguir aportando preseas para México.