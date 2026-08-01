¿Por qué México no usa la playera del Mundial 2026 en Juegos Centroamericanos?

El equipo de futbol de México es contendiente a las medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 celebrados en Santo Domingo, sin embargo, el Tri utiliza una playera distinta en la justa de República Dominicana a la mostrada durante el Mundial 2026.

Durante la Copa Mundial de la FIFA, el Tri comandado por Javier Aguirre vistió tres playeras diferentes, una verde (local), una blanca (visita) y una de color negro (alternativa), mismas que fueron fabricadas por Adidas, marca que quedó relegada completamente por el combinado nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Para la justa celebrada en República Dominicana, México es vestido por Charly y no por Adidas, por lo que toda la delegación deberá lucir los uniformes oficiales registrados por la marca que patrocina al país durante el evento.

Este detalle se repetirá en cada uno de los eventos que formen parte del ciclo Olímpico, tal como lo son:

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 / Santo Domingo, República Dominicana - 24 de julio al 8 de agosto.

Juegos Panamericanos 2027 / Lima, Perú - 23 de julio al 8 de agosto.

Juegos Olímpicos 2028 / Los Ángeles, Estados Unidos - 14 al 30 de julio.

* Igualmente sucederá con Paracentroamericanos, Parapanamericanos y Paralímpicos.

¿Qué pasa con las playeras de Adidas de México?

El contrato entre la Federación Mexicana de Futbol y Adidas se mantendrá intacto, ya que México seguirá utilizando la playera de las tres franjas durante los partidos oficiales y amistosos en cada una de sus ramas y categorías, exceptuando los eventos previamente establecidos.

Por supuesto, los modelos podrían modificarse respecto a los presentados en el Mundial 2026, por lo que las playeras verde (usada ante Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra), blanca (Vs Chequia) y negra (contra Corea del Sur) podrían salir del mercado y darle paso a nuevos diseños.

México disputó tres de sus cinco compromisos del Mundial 2026 con la playera verde. Reuters

BFG