¡México imparable en clavados! Oro en trampolín 3m sincronizado en Centroamericanos

Los clavados le dieron otra satisfacción a México. Osmar Olvera y Juan Celaya se colgaron la medalla de oro en el trampolín sincronizado de tres metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, prueba que se realizó en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Los clavadistas mexicanos tuvieron una dura batalla con Luis Uribe y Sebastián Morales. Tras cinco clavados, los colombianos estaban como número uno en el ranking con 340.53 unidades por 330.63 de Olvera y Celaya, por lo que último salto fue clave por la medalla de oro.

Osmar Olvera y Juan Celaya mantuvieron una dura lucha con los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales en la lucha por la medalla de oro del trampolín 3 metros sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Luis Uribe y Sebastián Morales cerraron con un clavado de 3.4 grados de dificultad para obtener 74.646 puntos y un total de 414.99.

En un cierre cardiaco, los representantes de México lanzaron un salto de 3.9 grados de dificultad para obtener 88.92 puntos y una sumatoria de 419.34 unidades.

Osmar Olvera sumó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La medalla de bronce fue para República Dominicana. Frandiel Gómez y José Calderón totalizaron 345.57 puntos.

Osmar Olvera sumó su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras coronarse ayer en el trampolín de 1 metro.

¿CUÁNTAS MEDALLAS LLEVA MÉXICO EN CLAVADOS EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026?

- Un total de 7: Cinco de oros y dos bronces.

Además de Osmar Olvera y Juan Celaya, los mexicanos que han obtenido oros en clavados son: