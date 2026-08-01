El mundo a sus pies. La comunidad internacional lamenta la partida de Nirmal Purjal

Revolucionó el alpinismo contemporáneo y por ello, la comunidad internacional se ha rendido a sus pies. El legendario alpinista nepalí, Nirmal Purjal, de 43 años de edad, perdió la vida junto a varios miembros de su expedición, según confirmó la empresa Elite Exped, luego de dos días de intensa búsqueda tras ser alcanzado por una inmensa avalancha.

La tragedia ocurrió en Broad Peak, la décimo segunda montaña más alta de la tierra, a 8 mil 47 metros de altura, ubicada en la cordillera del Parakórum, Pakistán, el pasado jueves 30 de julio.

El primer ministro de Nepal, Balandra Shah, emitió un comunicado oficial rindiendo tributo a Purja y a los guías nepalíes fallecidos. Recordó de forma emotiva que para Purja, el montañismo no se trataba únicamente de alcanzar una cumbre, sino que representaba la disciplina, el sacrificio y la confianza indomable para desafiar los límites humanos.

Debido al pasado de Purja como veterano del Ejército Británico, la representación diplomática británica emitió un pronunciamiento oficial de condolencias y reconocimiento por los esfuerzos de búsqueda entre ambos países.

La expedición internacional estaba conformada por 11 integrantes, entre ellos guías y clientes de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China. Las labores de búsqueda fueron coordinadas por el Club Alpino de Pakistán, el Ejército local y equipos de rescate con drones, liderados por alpinista de la zona. También se rastreó el área con helicópteros y el seguimiento de los monitores GPS que portaban los montañistas.

Purja hizo un último premonitorio posteo en redes sociales donde pedía a la montaña un paso seguro.

Broad Peak, solo te pido un paso seguro de subida y de regreso. No doy ninguna montaña por sentada. Ni una sola. Desde el momento en que mi pie sale del campo base, es al 100%. Siempre lo ha sido. Siempre lo será

Montañistas de élite y atletas internacionales, han publicado mensajes recordando su famosa frase del documental de Netflix “Nothing is impossible”. Purja cambió para siempre el respeto y el estatus profesional de los guías nepalíes en la industria del alpinismo.