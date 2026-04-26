Ositos de peluche y juguetes en la cancha del Santos Laguna

A unos días de celebrar a todos los niños, Santos Laguna, en medio de sus crisis futbolística, no olvida que lo más importante está fuera de la cancha.

De tal manera aparecieron miles de peluches y juguetes en el estadio a unas horas de empezar el partido ante Rayados del Monterrey. A través de su departamento de responsabilidad social, el Club Santos hizo un llamado entre sus aficionados para que al asistir al encuentro llevaron un animalito de peluche o algún juguete que sería lanzado desde las tribunas en una tradicional lluvia de regalos.

Guerreton, una iniciativa en la que los niños donan juguetes a los niños en vulnerabilidad Mexsport.

A pesar del mal momento y el enojo existente de la afición, la gente de la Comarca, siempre solidaria, llevó los detalles. La idea es regalarlos como cada año, a los niños en situación de vulnerabilidad y hacer que el día del festejo, el 30 de abril, sea mejor de lo que esperaban.

El Guerretón, una tradición en la Comarca

Además de la colecta, Guerretón como se le conoce a la iniciativa, continúa evolucionando como una iniciativa de impacto social, impulsando proyectos comunitarios enfocados en el bienestar infantil.

Santos Laguna agradeció a sus aliados estratégicos como Soriana y al Club de Futbol Monterrey quien se unió a la causa.

Santos Laguna y sus jugadores unidos para ayudar a niños en situación de pobreza. Mexsport.

En México, la situación de vulnerabilidad en los niños se manifiesta directamente en la pobreza. Un 46 por ciento de los infantes en México carece de seguridad social y sufren de un rezago educativo, por lo que al menos un poco de alegría con un objeto tan simple como un juguete puede ayudar a cambiar su perspectiva de lucha. Santos lo entiende bien y es uno de los pocos clubes de la Liga MX que se empapa en la pelea por ayudar.

Guerretón fue creado para ayudar mínimamente a los niños en situación de calle o pobreza, siendo este 2026 el décimo tercer año consecutivo en que se realiza.