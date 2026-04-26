¡México para los mexicanos! El Abraham noquea a Nando en Supernova 2026

Por nocaut técnico en el segundo round, El Abraham derrotó a Nando en la segunda pelea de Supernova Génesis 2026, quien salió al ring en compañía de Aczino: "Se vio que el boxeo no es tirar chingadazos a lo loco".

Entre polémica, dimes y diretes, y el apoyo de la Arena CDMX a El Abraham, Nando fue el primero en salir al cuadrilátero en compañía de Aczino y Chuty, sin embargo, el alarido beneficiaba a quien nació en tierra azteca.

Durante el primer round, Nando fue quien tomó la iniciativa en los segundos iniciales… hasta que El Abraham aprovechó su estatura para contragolpear y provocar el conteo a su rival en el tramo final del asalto.

La dinámica se mantuvo en favor del mexicano y Nando -nacido en Caracas- no logró sobreponerse a los derechazos de El Abraham, siendo orillado a caer por nocaut técnico a la mitad del segundo capítulo y cayendo derrotado en el Supernova Génesis 2026.

Desde las manos de El Vaquero Navarrete, El Abraham recibió su cinturón que lo acredita como ganador en la edición celebrada en la Arena CDMX:

Siento que me faltó más entrenamiento, muy contento de ver a mi comunidad que me está apoyando. Se vio que el boxeo no es tirar chingadazos a lo loco”, mencionó ‘El simio’ con una sonrisa.

Las peleas restantes de Supernova Génesis 2026

Estos son los 4 combates restantes en la Arena CDMX que los influencers estarán protagonizando en el cuadrilátero; habrá diversas presentaciones musicales:

Pelea 1: Triunfo de Milica por decisión unánime a Kim Shantal.

Pelea 2: Victoria por nocaut de El Abraham sobre Nando.

Pelea 3: Lonche Vs Willito.

Pelea 4: Karely Ruiz Vs Kim Shantal.

Pelea 5: Mario Bautista Vs Aaron Mercury.

Pelea 6: Alana Flores Vs Flor Vigna.

BFG