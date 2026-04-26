Santos Laguna cierra con goleada el torneo, pero con su afición aún distante

Antes, estos juegos eran una leyenda. Se decía que salir con vida del Territorio Santos, apodado la Casa del dolor ajeno, era una proeza. Los tiempos cambiaron y las tradiciones también.

Al menos, Santos Laguna cerró con dignidad otro torneo de pesadilla. Golearon a un deshilachado Monterrey que aunque en peores condiciones anímicas, tiene mayor futuro por su poder económico.

Con un estadio a la mitad de su aforo, Santos Laguna archivó un torneo de tristeza y ni aún con su solvente victoria del final, logró eludir ser el peor equipo del torneo. Algo de esperanza queda, demostraron un buen nivel sobre el cierre con Omar Tapia, pero aún quedan muchas cosas por reflexionar.

La afición castiga al Santos Laguna

El equipo lagunero a pesar de todo no fue el peor en entradas registradas en este certamen. Ocupó el sitio 14 de 18 superando a otros como Pachuca, San Luis, Mazatlán y Puebla. Su promedio fue de 14 mil asistentes a los siete partidos que fungió como local. En el último ante el Monterrey no fue la excepción.

La gente de la Comarca, herida en el corazón por lo que le ha entregado su equipo en las últimas ediciones, más que coraje les ha empezado a mostrar indiferencia, y eso mata cualquier relación. Pero el castigo siempre viene con algo de sentimiento por volver a lo que fue antes.

Javier Guemez pelea el balón con Ricardo Chávez en la última jornada del Clausura 2026. Mexsport

Por eso Santos tiene otra vez mucho por meditar. Cuando pensaba la directiva que este torneo era el despunte, otra vez tuvieron un equipo inexpresivo que se fue hundiendo hasta quedarse exangüe. Sólo el final fue bueno.

Los golazos de Aldo López y Lucas Di Yorio ornamentaron el cerrojazo. El otro gol fue de Emmanuel Echeverria que de paso tuvo la colaboración del silbante Quirarte, de muy buen desempeño.

El Monterrey es una pena en Torreón y en cualquier cancha

En el Monterrey, su tristeza es proporcional a lo gorda que está su cartera. Un pobre equipo millonario nada más, que necesita desprenderse de jugadores idílicos que sólo son quimeras, como Sergio Canales, Lucas Ocampo o Carlos Salcedo. Mucho nombre para tan poco cartel. A pesar de eso, la afición sigue dolida por la partida del español Canales que ya ni siquiera se trsaladó con el equipo a Torreón.

Enmudecidos en todos los niveles, viene la reestructuración en el verano y quizá de nuevo, el dispendio, porque si algo no falta en Monterrey, es el dinero.