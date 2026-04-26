Última Hora Impreso de hoy

Supernova Génesis 2026 EN VIVO: Pelea a pelea completamente gratis

Seis peleas, seis ganadores, polémica, música, reacciones. Todo en Supernova Génesis 2026 completamente GRATIS y EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

thumb
Supernova Genesis 2026 se llevará a cabo en la Arena CDMX este domingo 26 de abril.Instagram: supernovaboxing
SUPERNOVA GÉNESIS 2026
-Alana Flores llega a Supernova

Voy a callar muchas bocas esta noche. Ha sido el proceso más complicado que he vivido por la presión pública". 

-Gala Montes lanza dardo contra Alana Flores

Sí claro (vencerá a Alana), a eso vino desde Argentina. Me subiría contra Flor, está más alta. Es mi favorita, la de todo México".

-¿Bárbara de Regil se sube en lugar de Ari Geli?

Hay que aplaudirles que están ahí arriba. Yo voy a estar echando desmadre, no sé tú".

-Milica habla ante la baja de Ari Geli

Se levantó con muchos vómitos y la cabeza le jugó en contra. Pónganme a quien sea, yo quiero ese maldito cinturón".

-Comienza la alfombra roja

Y cada uno de los protagonistas comienzan a llegar a la Arena CDMX

-Peleas de Supernova Génesis 2026

Estos son todos y cada uno de los combates de la noche:

​- Milica Vs rival sorpresa por confirmar.
- El Abraham Vs Nando.
- Lonche Vs Willito.
- Karely Ruiz Vs Kim Shantal.
- Mario Bautista Vs Aaron Mercury.
- Alana Flores Vs Flor Vigna.​

-¡Llegó el momento!

Supernova Génesis 2026 se presenta con 6 peleas y 11 contendientes al cinturón confirmados, ya que Ari Geli fue baja de última hora

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA