Supernova Génesis 2026 EN VIVO: Pelea a pelea completamente gratis

SUPERNOVA GÉNESIS 2026

- Alana Flores llega a Supernova Voy a callar muchas bocas esta noche. Ha sido el proceso más complicado que he vivido por la presión pública".

- Gala Montes lanza dardo contra Alana Flores Sí claro (vencerá a Alana), a eso vino desde Argentina. Me subiría contra Flor, está más alta. Es mi favorita, la de todo México".

- ¿Bárbara de Regil se sube en lugar de Ari Geli? Hay que aplaudirles que están ahí arriba. Yo voy a estar echando desmadre, no sé tú".

- Milica habla ante la baja de Ari Geli Se levantó con muchos vómitos y la cabeza le jugó en contra. Pónganme a quien sea, yo quiero ese maldito cinturón".

- Comienza la alfombra roja Y cada uno de los protagonistas comienzan a llegar a la Arena CDMX

- Peleas de Supernova Génesis 2026 Estos son todos y cada uno de los combates de la noche:



​- Milica Vs rival sorpresa por confirmar.

- El Abraham Vs Nando.

- Lonche Vs Willito.

- Karely Ruiz Vs Kim Shantal.

- Mario Bautista Vs Aaron Mercury.

- Alana Flores Vs Flor Vigna.​