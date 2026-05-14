Orlegi Sports inaugura Copperplex: La nueva joya del futbol juvenil en Estados Unidos

El panorama del futbol juvenil en los Estados Unidos dio un giro emocionante con la inauguración oficial de Copperplex, un complejo deportivo de última generación ubicado en el condado de Harford. Este proyecto nació bajo el cobijo de Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports, una alianza estratégica que busca transformar la manera en que se detecta y desarrolla el talento en la región de Maryland, Virginia y Washington D.C. La apertura de estas instalaciones no solo representa un avance en infraestructura, sino un puente directo hacia la profesionalización para miles de jóvenes atletas.

INFRAESTRUCTURA DE ÉLITE Y RESPALDO INTERNACIONAL

La ceremonia de corte de listón contó con figuras de peso internacional. Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, encabezó el evento junto a Laura Kalb de Irarragorri, presidenta de la Fundación Ganar Sirviendo, y Alex Jacobs, CEO de Coppermine. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fue la presencia de Russell Wilson, leyenda de la NFL, quien acudió como promotor del deporte juvenil para celebrar este hito que beneficiará directamente al ecosistema local del futbol.

Para Alejandro Irarragorri, esta inversión trascendió el cemento y las canchas. El directivo enfatizó que Copperplex generará oportunidades significativas para las familias y los jugadores de alto rendimiento, fortaleciendo las rutas de crecimiento hacia niveles universitarios y profesionales. El complejo funcionará durante todo el año, albergando torneos, clínicas especializadas y campamentos de entrenamiento bajo una metodología de clase mundial.

FILOSOFÍA SOCIAL Y EL DESEMBARCO DE SANTOS LAGUNA

Más allá de la competencia, el proyecto tiene un corazón social profundo. A través de la iniciativa "Play to inspire", la Fundación Ganar Sirviendo anunció la entrega de becas para niños y niñas que actualmente no tienen acceso a programas deportivos de calidad. Laura Kalb de Irarragorri señaló que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no, por lo que este centro servirá para retribuir a la comunidad y crear un entorno inclusivo donde el deporte sea un motor de cambio.

En el plano estrictamente deportivo, las noticias no pararon ahí. Niko Eckart, Gerente General de Coppermine, confirmó que el Club Santos Laguna visitará la zona de Baltimore este verano para realizar parte de su pretemporada. La agenda de los Guerreros incluyó un partido amistoso frente a Annapolis Blues el próximo 23 de junio en el Navy Stadium, además de sesiones de entrenamiento abiertas y clínicas para porteros, acercando el nivel de la Liga MX a la comunidad local.

Finalmente, la consolidación de este proyecto llegó con una noticia clave para el futuro: la incorporación de Coppermine Soccer a la división MLS NEXT Homegrown para la temporada 2026-27. Este movimiento colocó oficialmente al club dentro de la élite de formación en el país, asegurando que los jóvenes que entrenen en Copperplex tengan una ruta clara y directa hacia el profesionalismo. Con esta apertura, Orlegi Sports reafirmó su expansión en el mercado estadounidense, apostando por la innovación y el desarrollo integral del deportista.