Última Hora Impreso de hoy

Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Pumas - EN VIVO (Semifinal - Ida)

Sigue EN VIVO la Semifinal de ida del torneo Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

thumb
Pachuca y Pumas se enfrentan en la Semifinal de ida del Clausura 2026.Foto: Redes Sociales
thumb
Pachuca
00
Pumas UNAM
thumb
Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Pumas - EN VIVO (Semifinal - Ida)
13'Muy lejos el intento de Pumas

Rodrigo López intentó sorprender al guardameta Carlos Moreno, pero su disparo se fue muy desviado de la portería local

10'Pachuca domina el partido

Pumas está replegado y espera a los Tuzos dentro de su campo

7'¡¡Nuevamente aparece Keylor Navas!!

Disparo de Oussama Idrissi a primer poste y ahí aparece el arquero costarricense para mandar el balón a tiro de esquina

5'¡¡Otra vez Keylor Navas!!

Robert Kenedy hace una gran recepción dentro del área y saca un disparo de derecha que el portero de Pumas contiene en dos tiempos

4'¡¡Ceercaa Pachuca!!

Escapada de Enner Valencia que se mete al área y saca un disparo que Keylor Navas tapa con el cuerpo

1'Primer intento de Pumas

Disparo de Adalberto Carrasquilla que se va muy desviado

Primer Tiempo¡¡Comienza la Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas!!
19:00 Hrs¡¡Salen los equipos a la cancha del Estadio Hidalgo!!

Se realiza el protocolo de la Liga MX

18:50 HrsPumas llega con la ventaja de la posición en la tabla

Pachuca deberá ganar la serie para ser finalista, ya que los universitarios finalizaron mejor colocados en la clasificación general

18:30 HrsAlineación de Pachuca
thumb
Alineación de Pachuca.Foto: Redes Sociales
18:30 HrsAlineación de Pumas
thumb
Alineación de Pumas.Foto: Redes Sociales
18:10 Hrs¡¡Bienvenidos al la Semifinal de Ida del Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas!!

El partido se celebrará en el Estadio Hidalgo

Temas: