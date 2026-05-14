Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Pumas - EN VIVO (Semifinal - Ida)
Sigue EN VIVO la Semifinal de ida del torneo Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas, a través de nuestro Minuto a Minuto
Rodrigo López intentó sorprender al guardameta Carlos Moreno, pero su disparo se fue muy desviado de la portería local
Pumas está replegado y espera a los Tuzos dentro de su campo
Disparo de Oussama Idrissi a primer poste y ahí aparece el arquero costarricense para mandar el balón a tiro de esquina
Robert Kenedy hace una gran recepción dentro del área y saca un disparo de derecha que el portero de Pumas contiene en dos tiempos
Escapada de Enner Valencia que se mete al área y saca un disparo que Keylor Navas tapa con el cuerpo
Disparo de Adalberto Carrasquilla que se va muy desviado
Se realiza el protocolo de la Liga MX
Pachuca deberá ganar la serie para ser finalista, ya que los universitarios finalizaron mejor colocados en la clasificación general
El partido se celebrará en el Estadio Hidalgo