Aficionado cae al bullpen en pleno juego de Grandes Ligas

Un momento de preocupación se vivió durante el encuentro entre los White Sox de Chicago y los Royals de Kansas City, luego de que un aficionado cayera desde las gradas hacia el bullpen visitante en pleno desarrollo del partido de Grandes Ligas.

El incidente ocurrió durante la parte baja de la tercera entrada en el Rate Field, justo cuando los White Sox anotaban una carrera gracias a un elevado de sacrificio de Chase Meidroth. Testigos en el estadio relataron que el aficionado se levantó cerca del barandal mientras seguía la trayectoria de la pelota y terminó cayendo hacia la zona del bullpen de Kansas City.

Nick Mears, relevista de los Royals, relató posteriormente lo sucedido y aseguró que el momento fue impactante para quienes estaban en la zona de calentamiento.

“Por lo que escuché, el aficionado estaba prácticamente parado sobre la orilla del bullpen y simplemente cayó. Después lo vimos tirado ahí”, comentó el lanzador.

Aunque el juego continuó inicialmente tras el accidente, todo se detuvo momentos después en la parte alta del cuarto inning. Luego de una base por bolas negociada por Bobby Witt Jr., personal del estadio alertó al cuerpo arbitral sobre la situación y el jefe de umpires, Chris Conroy, llamó a ambos managers para informarles lo que estaba ocurriendo.

Mientras los servicios médicos atendían al aficionado, jugadores y coaches de los Royals se hicieron hacia un costado para abrir espacio al equipo de emergencia. Minutos después, el hombre fue retirado del bullpen en una camilla y trasladado a un hospital local para recibir atención médica.

Vinnie Pasquantino, primera base de Kansas City, reconoció que dentro del dugout existía incertidumbre sobre lo que estaba pasando.

“Escuchamos algo de conversación, pero realmente no sabíamos qué ocurría. Solo esperamos que la persona esté bien”, explicó.

Más tarde, los White Sox emitieron un comunicado donde señalaron que lograron comunicarse con el entorno del aficionado y recibieron noticias alentadoras sobre su estado de salud.

“Nos acercamos para conocer su situación y un amigo suyo compartió un reporte positivo. Toda la organización de los White Sox le desea una pronta recuperación”, informó el club.

Nick Mears también reveló que personal de seguridad les comentó que el aficionado llegó al hospital en mucho mejores condiciones, algo que tranquilizó a los jugadores tras los minutos de tensión vividos en el estadio.