¿Conoces la estampa 00 del álbum Panini del Mundial 2026 que llega a valer 60 mil pesos?

Un sobre de siete estampas cuesta 25 pesos. La número 00 puede costar 60 mil.

Esa es la paradoja que tiene fascinados a miles de coleccionistas en México y el mundo desde que arrancó la fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026. La estampa 00 se ha convertido en la pieza más cotizada de la colección, alcanzando precios de hasta 60 mil pesos en plataformas de reventa y grupos especializados, especialmente cuando se encuentra en condiciones intactas.

El protagonista no es Kylian Mbappé. No es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. La imagen pertenece a Carlo Parola, un defensa italiano de la Juventus que disputó un solo partido en el Mundial de Brasil 1950 con Italia. Un hombre que la mayoría no puede nombrar, pero cuya silueta casi todos han visto alguna vez sin saberlo.

La imagen que ha trascendido su época: Carlo Parola haciendo un espectacular remate en el aire en 1950, cuando jugaba para la Juventus de Turín. Redes sociales

Una chilena, una fosa y la eternidad

El 15 de enero de 1950, en un partido entre la Juventus y la Fiorentina en Florencia, el fotógrafo Corrado Banchi necesitaba un ángulo distinto. No podía abandonar la cancha, así que se acomodó en el foso de agua de un obstáculo de atletismo del estadio. Desde ahí, justo detrás del portero de la Juventus, capturó el momento exacto en que Parola se elevaba para ejecutar una tijera defensiva y lanzar el balón por encima de su cabeza.

La imagen tenía potencia, elegancia y movimiento. Banchi la vendió al periódico por el equivalente a unos 60 euros actuales. No imaginó que esa fotografía se reproduciría miles de millones de veces.

La empresa Panini nació en Módena, Italia, a principios de los años 60, cuando los hermanos Giuseppe y Benito Panini compraron un lote de estampas sin vender de jugadores de la Serie A y las revendieron en sobres de cuatro. Años después, Giuseppe eligió la fotografía de Parola para convertirla en el logotipo de la empresa. Desde entonces, esa chilena ha viajado en la portada de cientos de colecciones alrededor del mundo.

La estampa de Carlo Parola con la falla de impresión a la mitad del cromo, una línea que hace que sea un pieza escasa y por ello muy valiosa entre los coleccionistas. Redes sociales

El cromo más escaso de la edición más grande

El álbum del Mundial 2026 es el más grande en la historia de Panini, con 980 estampas para completar. La estampa 00 adquirió valor entre coleccionistas precisamente porque no forma parte del listado tradicional de jugadores del torneo, lo que la convierte en una pieza distinta dentro de la colección. Su aparición en los sobres es aleatoria y escasa.

Pero la pieza que supera marcas de precios por una sola estampa tiene la peculiaridad de que se imprimió con un error. Una línea que atraviesa la imagen, algo que hace de las escasas piezas en las que se detecto la falla algo deseable por poseer por los coleccionistas.

Mientras el álbum de pasta blanda cuesta 99 pesos y cada sobre tiene un precio de 25 pesos, conseguir la estampa 00 se ha convertido en una misión casi imposible, comparable a encontrar un cromo de oro en el mundo del coleccionismo.

Carlo Parola murió en 2000. Nunca supo que aquella chilena defensiva en Florencia, ejecutada para despejar un balón sin importancia en un partido de liga, terminaría siendo la imagen que se convertiría en el logotipo de una empresa y estuviera en la estampa más valiosa de todo el album.