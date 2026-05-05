Sergio “Kun” Agüero sorprende al posar con la camiseta de Santos Laguna junto a Lucca Vuoso

El exfutbolista argentino Sergio Agüero volvió a generar conversación en el entorno del futbol mexicano tras aparecer en una fotografía posando con la camiseta de Santos Laguna, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó reacciones entre aficionados del club lagunero.

En la misma publicación, el exdelantero del Manchester City posó junto a Lucca Vuoso, hijo del exfutbolista argentino naturalizado mexicano Matías Vuoso, recordado por su paso en Santos Laguna y la Selección Mexicana. La convivencia entre ambos llamó la atención por el simbolismo que representa la unión de dos generaciones ligadas al futbol.

El momento tomó mayor relevancia debido a que Lucca Vuoso comienza a abrirse camino en el futbol profesional con Santos Laguna, siguiendo los pasos de su padre. La presencia del “Kun” fue interpretada como un gesto de cercanía y respaldo al entorno del club, además de poner el foco en el desarrollo del joven delantero.

La imagen no tardó en generar conversación en redes sociales, al reunir a una figura internacional del futbol mundial con una promesa en formación del futbol mexicano. Este tipo de interacciones refuerzan la visibilidad de la cantera de Santos Laguna y el interés que despiertan sus talentos en el panorama internacional.