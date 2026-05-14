Mira la original forma como los Indianapolis Colts revelan su calendario de la NFL con los Simpson

En un movimiento que ya se posiciona como uno de los más creativos de la temporada, los Indianapolis Colts sorprendieron a sus aficionados y a toda la NFL al anunciar su calendario de juegos para la temporada 2026 con un video protagonizado por los personajes de Los Simpson. El post en X acumuló cientos de miles de vistas y reacciones entusiastas en pocas horas.

El clip supera los tres minutos y está completamente animado con el inconfundible estilo de la serie creada por Matt Groening. Abre con una escena clásica de la banda escolar de Springfield dirigida por el director Skinner, y transiciona hacia una televisión antigua donde aparece el Colts 2026 Schedule. Cada semana del calendario se presenta con un momento icónico o humorístico de la serie, adaptado con ingenio a los rivales del equipo.

Homero, los Dallas Cowboys y Londres

Entre los momentos más celebrados: Homero Simpson con cara de sorpresa para el enfrentamiento de la Semana 3 ante los Houston Texans; una escena caótica de guardias reales para el duelo de la Semana 4 en Londres contra los Washington Commanders; y la familia Simpson en el cine para el partido contra los Tennessee Titans. Homero también aparece nervioso frente a los Dallas Cowboys, una multitud furiosa cae desde las gradas para el juego en Filadelfia ante los Eagles, y una divertida interacción en una tienda acompaña el duelo en Texas.

El video cierra con el logo de Disney+ promocionando la serie, lo que confirma una colaboración formal con la plataforma. El calendario incluye duelos clave como el partido de apertura en casa ante los Baltimore Ravens.

Marketing que trasciende el deporte

Esta estrategia comunica el calendario de una forma memorable. Los Colts demostraron entender a su audiencia al combinar la pasión por el futbol americano con el humor de una de las series más longevas en la historia de la televisión. El resultado es contenido que genera conversación más allá del deporte, algo cada vez más valioso en la era digital.Mientras otros equipos optan por videos con highlights o gráficos dinámicos, Indianapolis apostó por la creatividad y la nostalgia.

El video captura el espíritu de Los Simpson con precisión: absurdo, autocrítico y universalmente divertido. El "D'oh!" en la bio del equipo en X remata el tono. Los Colts produjeron un mini-episodio que los aficionados querrán repetir. Una jugada maestra que eleva el estándar de cómo anunciar algo tan rutinario como un schedule en la NFL.