Calendario NFL 2026-2027: cuándo empieza, cuándo termina y los 10 partidos que no te puedes perder

La National Football League reveló oficialmente el calendario de la temporada 2026 y confirmó un año cargado de partidos internacionales, rivalidades históricas, duelos de quarterbacks y una agenda que por primera vez comenzará un miércoles.

La campaña regular iniciará el 9 de septiembre de 2026 y concluirá el 10 de enero de 2027. Dos semanas después se disputarán las finales de conferencia y el Super Bowl LXI se jugará el 14 de febrero en el SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers.

La temporada también marcará una expansión internacional sin precedentes. Habrá partidos en Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México. El regreso de la NFL a la Ciudad de México está programado para noviembre, cuando 49ers enfrenten a los Vikings en el Estadio Banorte.

Además de las novedades globales, el calendario dejó varios partidos que ya aparecen marcados en rojo para aficionados y televisoras.

Seattle y Nueva Inglaterra abrirán la temporada

La NFL decidió comenzar la campaña con una revancha inmediata del último Super Bowl.

Los campeones defensores, Seahawks, recibirán a los Patriots el miércoles 9 de septiembre a las 18:20 horas de la Ciudad de México.

El duelo tendrá atención especial sobre Drake Maye, quien buscará revancha tras la derrota en el partido por el título. Seattle intentará demostrar que no existe resaca de campeón.

Los Seahawks con dominio de su defensiva se impusieron a los Pats. Reuters

Australia tendrá el primer partido oficial de NFL

Un día después del kickoff oficial, la NFL celebrará su primer partido de temporada regular en Australia.

Los Rams y 49ers jugarán el jueves 10 de septiembre en Melbourne, dentro de la apuesta global más ambiciosa de la liga.

Ese partido comenzará a las 18:35 horas de la Ciudad de México.

Los 10 partidos que pueden marcar la temporada 1

Patriots vs Seahawks — Semana 1

Miércoles 9 de septiembre | 18:20 CDMX

La revancha inmediata del Super Bowl abre el calendario. Seattle defenderá su corona ante un equipo de Nueva Inglaterra que quiere demostrar que sigue siendo contendiente.

2. Ravens vs Bills — Semana 8

Ravens yBills llegan bajo presión después de temporadas decepcionantes. El foco estará sobre los nuevos entrenadores y la urgencia de competir en la Conferencia Americana.

Josh Allen y los Bills buscan sacudirse la mala suerte y terminar con un viaje al Super Bowl. REUTERS

3. Seahawks vs Raiders — Semana 10

El posible debut como titular de Fernando Mendoza con Las Vegas Raiders podría darse frente a una de las defensivas más agresivas de la NFL.

4. Chiefs vs Bills — Thanksgiving

Jueves 26 de noviembre | 19:20 CDMX

Chiefs y Buffalo protagonizarán otro episodio de la rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen.

La gran incógnita será el estado físico de Mahomes después de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió la campaña pasada.

5. Eagles vs Cowboys — Thanksgiving

Jueves 26 de noviembre | 15:30 CDMX

Pocas rivalidades generan tanto ruido como la de Eagles y Cowboys.

El partido pondrá nuevamente bajo la lupa a Dak Prescott tras una temporada negativa.

6. Packers vs Bears — Navidad

Viernes 25 de diciembre | 12:00 CDMX

La rivalidad más antigua de la NFL tendrá un nuevo capítulo navideño cuando Packers visite a los Bears.

El entrenador Ben Johnson elevó la tensión desde su llegada a Chicago después de declarar públicamente cuánto disfruta vencer a Green Bay.

Una rivalidad clásica de la NFL. Reuters

7. Rams vs Seahawks — Navidad

Viernes 25 de diciembre |

Los dos mejores equipos de la temporada pasada volverán a cruzarse en otro partido con aroma de playoffs. Sus tres enfrentamientos anteriores terminaron separados por apenas 3 puntos acumulados.

8. Jets vs Cardinals — Semana 15

En el papel no luce como un duelo espectacular, pero podría tener impacto directo en la carrera por la primera selección del Draft 2027.

New York Jets y Arizona Cardinals llegan como proyectos todavía inestables.

9. Chargers vs Dolphins — Semana 16

El partido estará cargado de narrativa por el enfrentamiento entre Dolphins y su exentrenador Mike McDaniel, ahora coordinador ofensivo de los Chargers.

También reabre la conversación sobre la decisión de Miami en el Draft 2020, cuando eligió a Tua Tagovailoa sobre Justin Herbert.

10. Broncos vs Patriots — Semana 17

Broncos y Nueva Inglaterra reeditarán la final de la AFC disputada bajo la nieve.

El duelo podría iniciar una nueva rivalidad de quarterbacks entre Drake Maye y Bo Nix.

Bo Nix (10),regresará para cobrar revancha de la final de la AFC que se perdió. AFP

México volverá a tener NFL en temporada regular

Uno de los anuncios más esperados para los aficionados mexicanos fue el regreso de la liga a la capital del país.

El domingo por la noche de la Semana 11, San Francisco enfrentará a Minnesota en el Estadio Banorte de la Ciudad de México a las 19:20 horas locales.

Será el primer partido oficial de NFL en México desde 2022. La NFL tendrá récord de juegos internacionales

La temporada 2026 contará con nueve partidos internacionales, la cifra más alta en la historia de la liga.

Además de México, habrá encuentros en:

Australia

Brasil

Inglaterra

Francia

España

Alemania

El calendario de postemporada quedó definido así:

Ronda de comodines: 16 y 17 de enero

Ronda divisional: 23 y 24 de enero

Finales de conferencia: 31 de enero

Super Bowl LXI: 14 de febrero de 2027

El Super Bowl se jugará en Los Ángeles por novena ocasión en la historia de la NFL y coincidirá con el Día de San Valentín.

La liga mantendrá el formato de 14 equipos clasificados a playoffs, con siete franquicias por conferencia buscando el campeonato.