Pumas y América: todo o nada por las semifinales de la Liga MX

El ambiente está caliente y el cierre promete ser de alta tensión. La rivalidad se volverá a encenderse en el día de las madres en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Pumas y el América se juegan mucho más que un boleto a las semifinales. Una serie que quedó marcada por la polémica, luego del reclamo universitario por una supuesta alineación indebida de las Águilas en el partido de ida, habría provocado molestia dentro del vestidor azulcrema.

Más allá del ruido extracancha, América llega con el respaldo de los antecedentes. Han sabido manejar la presión de las fases finales en Ciudad Universitaria y los números lo reflejan.

En torneos cortos, América registra cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota en sus últimos siete partidos de eliminación directa disputados en el Pedregal, una tendencia que alimenta la confianza del conjunto americanista para encarar otra noche brava en CU.

Del otro lado, los Pumas intentarán sostener la fortaleza que ha mostrado durante el semestre. De la mano de Efraín Juárez, han encontrado uno de sus momentos más sólidos de los últimos años: un equipo que ha encontrado estabilidad y que llega convencido de poder romper los pronósticos.

La presión, sin embargo, será total para ambos. América sabe que una eliminación ante su acérrimo rival podría convertirse en un golpe durísimo por el contexto que rodeó la serie. Pumas, por su parte, tiene enfrente la oportunidad de dar un golpe de autoridad y demostrar que está listo para competir de tú a tú en los escenarios más exigentes.

Con la polémica todavía viva, el Olímpico Universitario será escenario de un partido donde cualquier detalle puede inclinar la balanza. Porque en un clásico como este, no hay espacio para medias tintas y al final, será todo o nada.