¿Pumas tumba al América en CU y va a semifinales por primera vez desde 2023?

Pumas tendrá el cobijo de sus aficionados en Ciudad Universitaria cuando salten el domingo 10 de mayo en busca de poner fin a tres años sin llegar a unas semifinales de la Liga MX cuando sean los anfitriones de sus acérrimos rivales del América.

Los universitarios pueden lucir con orgullo el liderato que aseguraron en el último suspiro de la fase regular en la que únicamente sufrieron un descalabro. Con sus 36 puntos y su regularidad dan la cara a América que ha hecho de la irregularidad su sello esta temporada.

Los claroscuros azulcremas se vieron hasta en el duelo de ida, en el que se levantaron de un 1-3 en casa con un par de penales a favor en los minutos finales para firmar un 3-3 que les como única opción para avanzar la victoria por cualquier marcador.

Nueve torneos después, Pumas está frente a la oportunidad de sellar su pase a unas semifinales echando fuera al América, pues la última ocasión que ambos cruzaron caminos en la liguilla fue en aquellos cuartos de final del Apertura 2021 en el que los felinos se impusieron 3-1 en el global.

Luis Enrique Santander marcando uno de los dos penales que señaló a favor de América en el juego de ida. Reuters

El peso de la historia sobre los hombros de Pumas

Hay algo que pesa más que el marcador que se dé en Ciudad Universitaria este domingo. El último título de Pumas data del Clausura 2011, cuando la UNAM levantó su séptimo trofeo ante Monarcas bajo la dirección de Guillermo Vázquez. Han pasado 15 años y un largo catálogo de eliminaciones prematuras.

La última vez que los felinos llegaron a una semifinal fue el Apertura 2023, torneo en el que cayeron eliminados ante Tigres. Tres torneos después, el Olímpico Universitario vuelven a crecer las esperanzas por poner fin a tantos años de espera en busca del campeonato.

América llega al Pedregal en la dirección contraria de su historia reciente. Los azulcremas clasificaron como octavo. La brecha entre ambos equipos en el torneo no pudo ser más amplia. Pero América es el tricampeón más reciente de la Liga MX, el equipo que ganó tres títulos consecutivos hace apenas dos años, y André Jardine sabe que en liguilla la memoria del torneo regular no vale nada.

Brian Rodríguez, su mejor jugador, no estuvo disponible en la ida por molestias físicas. Si regresa este domingo al Olímpico Universitario, las Águilas tendrán un argumento distinto. Si no, tendrán que ganar en la cancha del líder del torneo, con el criterio de desempate en contra y sin margen de error.

En los siete cruces de liguilla entre ambos equipos, América ha ganado cinco y Pumas solo dos. La historia manda. Pero esta noche la escriben los que están en el campo.

¿Dónde y cuándo ver el Pumas vs. América de liguilla?

Fecha: Domingo 10 de mayo

Horario: 19:15 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión en televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7

Transmisión en streaming: TUDN y VIX