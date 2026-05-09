Pumas advierte a la afición de América para este domingo 10 de mayo

Pumas será local ante América en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 10 de mayo, donde protagonizarán los Cuartos de Final de vuelta correspondientes al Clausura 2026 de Liga MX; el club universitario advierte a la afición visitante y lanza códigos que se aplicarán durante el partido.

Luego de empatar 3-3 en la ida celebrada en la cancha del Estadio Banorte, América llega con la obligación de la victoria a Ciudad Universitaria, mientras que los dirigidos por Efraín Juárez accederán a las Semifinales con el empate o triunfo por cualquier marcador.

Cristian Borja driblando a Adalberto Carrasquilla. REUTERS

En este Clásico Capitalino lleno de tensión, Pumas lanzó un comunicado y advirtió a la afición americanista que se hará presente con la ilusión de ver a su equipo conquistar el patio universitario, dejando en claro que no podrían reunirse como grupos de animación, por lo que no habrá banderas, colorido y -en el peor de los casos- ni siquiera cánticos hacia su equipo:

El acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será negado. Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio”.

Además, Pumas dejó en claro que de suceder, contarán con la oportunidad de sacar del estadio a los aficionados que incurran en esta falta, sin importar el minuto del partido ni el marcador; no habrá posibilidad de reembolso:

“Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado”.

Este compromiso definirá las semifinales del Clausura 2026, donde únicamente cuatro equipos se mantendrán en la contienda por alzar el título en una Liguilla en donde los seleccionados nacionales convocados por Javier Aguirre no podrán estar presentes. Por lo que Israel Reyes (América) y Guillermo Martínez (Pumas) deberán seguir a sus compañeros a la distancia.

* Los Cuartos de Final de vuelta correspondientes al Clausura 2026 se jugarán entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

BFG