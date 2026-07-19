¿Por qué Lamine Yamal se llama así? La historia detrás del nombre de la estrella de España

Millones de personas han pronunciado su nombre y otros tantos volverán a hacerlo durante la final del Mundial. Lamine Yamal ya no es únicamente el futbolista más brillante de su generación, sino una marca global, el rostro del Barcelona y el símbolo del futuro de España. Sin embargo, antes de convertirse en un nombre conocido en los cinco continentes, "Lamine Yamal" fue, simplemente, la forma en que dos jóvenes padres decidieron agradecer un acto de generosidad que cambió sus vidas.

Cada vez que el delantero salta al campo, el dorsal de su camiseta exhibe dos palabras que hoy representan títulos, récords y contratos millonarios. En realidad, su nombre completo es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Como establece la tradición española, lleva el apellido paterno, Nasraoui, y el materno, Ebana. Pero, al igual que otras figuras del futbol español, eligió competir únicamente con sus nombres de pila.

Lamine Yamal es el rostro más reconocido de la selección de España. REUTERS

En árabe, Lamine deriva de Al Amin y suele traducirse como "honesto" o "digno de confianza". Durante siglos fue un título honorífico asociado al profeta Mahoma. Yamal es una variante de Jamal, un nombre que significa "belleza", "gracia" o "encanto". Son significados que parecen ajustarse a la elegancia con la que juega, aunque esa no fue la razón por la que sus padres los eligieron.

La razón por la que se llama Lamine Yamal

La historia comienza en julio de 2007, cuando nació en Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Su madre, Sheila Ebana, tenía apenas 16 años. Su padre, Mounir Nasraoui, también era muy joven. Ambos intentaban construir una vida en Cataluña después de que él emigrara desde Marruecos y ella, hija de inmigrantes de Guinea Ecuatorial, creciera en España.

Convertirse en padres siendo adolescentes significó afrontar dificultades económicas desde el primer día. La pareja encontró apoyo en familiares y amigos para sacar adelante al recién nacido. Entre quienes tendieron la mano estaban dos personas llamadas Lamine y Yamal.

Como muestra de gratitud, decidieron bautizar a su hijo con los nombres de ambos.

La historia ha sido recogida por distintos medios españoles a lo largo de los años, aunque existe un detalle que permanece intacto: nadie conoce públicamente la identidad de aquellos dos benefactores. Ni el propio futbolista ha revelado quiénes fueron, ni sus padres han explicado el tipo de ayuda que recibieron. Casi dos décadas después, permanecen en el anonimato mientras el niño que ayudaron se convirtió en una de las figuras más cotizadas del deporte.

La infancia de Yamal transcurrió en Rocafonda, un barrio de Mataró caracterizado por una fuerte presencia de familias inmigrantes y por registrar algunos de los índices de pobreza más elevados de Cataluña.

El propio jugador ha recordado en varias ocasiones las dificultades económicas de aquellos años.

Mi madre me tuvo a los 16 años. Mi padre tenía que salir a buscarse la vida, a veces recogiendo cosas de la calle para volver a casa con comida para nosotros. Para mí eso sí es presión", contó recientemente en una entrevista con la Cadena SER.

Ese vínculo con sus orígenes también explica una de las celebraciones más reconocibles del futbol europeo. Cuando marca un gol, forma con las manos el número 304, los tres últimos dígitos del código postal de Rocafonda, una forma de reivindicar el barrio donde creció y donde comenzó a perseguir el sueño de convertirse en futbolista.

A los 12 años ingresó en La Masia, la prestigiosa academia del Barcelona. Desde entonces, su carrera avanzó a una velocidad inusual incluso para un talento de su dimensión. Ganó la Eurocopa 2024 con España, conquistó LaLiga con el Barcelona y firmó en 2025 un contrato que, según medios españoles, ronda los 40 millones de euros brutos por temporada, además de acuerdos comerciales con firmas internacionales como Adidas, Visa, Coca-Cola, Beats by Dre y American Eagle.

El niño cuyos padres necesitaban ayuda para llegar a fin de mes terminó convertido en uno de los deportistas con mayor proyección económica del planeta. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable.

Lamine Yamal es canterano del Barcelona. REUTERS

Cada vez que un narrador canta un gol de Lamine Yamal, cada vez que un niño pide una camiseta con su nombre o un aficionado corea su apellido en una tribuna, también se mantiene vivo, aunque casi nadie repare en ello, el recuerdo de dos personas que decidieron ayudar a una pareja de adolescentes cuando más lo necesitaba.

Ellos nunca buscaron reconocimiento. Tampoco imaginaron que su gesto terminaría inmortalizado en uno de los nombres más famosos del futbol mundial. Hoy, mientras millones vuelven a pronunciar "Lamine Yamal", también pronuncian, sin saberlo, la historia de solidaridad que hizo posible ese nombre.