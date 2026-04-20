Heridas infligidas con un desarmador, causa de la muerte de Edith: fiscal Bertha Alcalde

Edith Guadalupe, la joven de 21 años hallada muerta en el sótano de un edificio en la avenida Revolución de la CDMX, murió por heridas de arma punzocortantes en el tórax, revelaron los estudios forenses.

“El arma utilizada (por el imputado) es compatible con un objeto tipo desarmador, herramienta que fue hallada en la caseta junto con otros objetos ocultos en distintos puntos del inmueble”, detalló en conferencia la fiscal capitalina Bertha Alcalde.

La funcionaria detalló otras acciones deliberadas por parte del imputado para ocultar el crimen. De acuerdo con los informes periciales, el acusado mantenía el control absoluto de los accesos al inmueble, incluyendo el estacionamiento y el sistema de videovigilancia, mismo que fue manipulado el día de los hechos.

Las autoridades identificaron que el sistema de cámaras fue desconectado de la corriente eléctrica entre las 16:23 y las 17:44 horas del pasado 15 de abril.

La joven fue asesinada al interior de la Torre Murano, ubicada en Av. Revolucion 829. Eduardo Jiménez.

Este periodo coincide exactamente con el momento en que la víctima ingresó al edificio. Según el peritaje, dicha desconexión solo pudo realizarse desde la caseta de vigilancia, área bajo control exclusivo del detenido.

En la inspección de la caseta, que cuenta con una vista a la entrada y un tapanco de descanso, se localizaron indicios hemáticos (sangre) en diversos puntos: el tapanco, la zona de descanso, las escaleras y la parte inferior. La fiscal señaló que existía evidencia de un intento de limpieza en estas áreas, el cual no fue efectivo.

“Esto indica que es probable que la víctima haya sido atacada en el piso superior de la caseta y que el cuerpo de Edith fue arrastrado o lanzado por la escalera interna de la caseta”, indicó.

El certificado médico realizado al momento de la detención del sospechoso reveló lesiones en sus manos y rasguños en el abdomen, las cuales son “consistentes con la dinámica de lesiones que se observó en el cuerpo de Edith”.

Se documentó que el sujeto negó a los familiares que Edith hubiera estado en el lugar. Además, el guardia del siguiente turno declaró en entrevista haberlo observado realizando una limpieza inusual de la caseta con cubetas y trapeadores.

Una empleada de limpieza localizó la cartera de la víctima en el bote de basura del baño de la caseta, un espacio de acceso restringido únicamente para el personal de limpieza y los guardias, confirmando así la presencia de las pertenencias de Edith en el sitio antes de la intervención de la Fiscalía.

Alcalde informó que hay tres servidores públicos separados de su cargo por omisiones en el feminicidio de Edith. Son una mujer adscrita al Ministerio Público, quien a las 4 de la mañana del 16 de abril le tomó la declaración a la madre de la víctima, y dos policías de Investigación del área de personas desaparecidas que le dieron prioridad a otros asuntos.