Las sanciones que se esperan para Helinho y Henry Martin

La pelea entre América y Toluca dejó a Helinho y a Henry Martin como los máximos protagonistas de un suceso que comenzó en el terreno de juego y se reavivó en la zona VIP del Estadio Banorte; ambos serían sancionados, sin embargo, el futbolista de los Diablos se perdería el inicio de la Liguilla.

El pasado sábado 18 de abril, América derrotó 2-1 a Toluca en la capital del país con goles de Brian Rodríguez, solo que en los últimos minutos del compromiso una jugada polémica encendió la pelea entre Helinho y los futbolistas de las Águilas.

Una vez abandonado el terreno de juego –donde Alejandro Zendejas también se encaró con el brasileño- Henry Martin esperó al futbolista rival en la zona VIP del renovado Estadio Banorte, donde comenzaron a encararse y empujarse hasta que la seguridad intervino para enviarlos a sus respectivos vestidores.

En redes sociales no dejó de difundirse el video, desatando opiniones de todo tipo y exigiendo una sanción ejemplar tanto para Helinho como para Henry Martin, quien se encontraba en la zona de vestidores sin haber sido convocado al compromiso correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026.

En los últimos minutos del América Vs Toluca, jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una tensa pelea. Mexsport

Pese a que aún no existe un comunicado por parte de la Comisión Disciplinaria, León Lecanda compartió que la sanción que se espera para ambos futbolistas sería la siguiente:

Sanción para Helinho: De 3 a 4 partidos de Liga MX, perdiéndose –al menos- el inicio de la Liguilla con Toluca.

Sanción para Henry Martin: Dos partidos, perdiéndose el resto de la Fase Regular correspondiente al Clausura 2026 y contando con la posibilidad de reaparecer en Liguilla.

* Con solamente 244 minutos disputados en el presente torneo, Henry Martin estaría cerrando un torneo en el que solamente tuvo actividad en 4 de los 17 partidos.

Toda sanción deberá ser confirmada por la Comisión Disciplinaria en las siguientes horas, ya que la Jornada 16 del Clausura 2026 se disputará entre el martes 21 y miércoles 22 de abril.

BFG