¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de los Cuartos de Final en el Mundial 2026

Se confirmaron cada uno de los 4 partidos para los Cuartos de Final en el Mundial 2026, etapa que se llevará a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio con la presencia de 8 países que mantienen viva la esperanza de llegar a lo más alto; conoce todos los horarios, canales y sedes.

Estos son todos los resultados de los Octavos de Final, etapa en la que 16 países buscaron su sitio para los Cuartos de Final y para la que México ya no logró su boleto:

Canadá 0-3 Marruecos / tiempo regular.

Paraguay 0-1 Francia / tiempo regular.

Brasil 1-2 Noruega / tiempo regular.

México 2-3 Inglaterra / tiempo regular.

Portugal 0-1 España / tiempo regular.

Estados Unidos 1-4 Bélgica / tiempo regular.

Argentina 3-2 Egipto / tiempo regular.

Suiza 0(4)-(3)0 Colombia / tanda de penales.

Panorámica del Estadio Ciudad de México durante el compromiso entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. Reuters

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?

Estos son cada uno de los días, partidos, canales de TV en México y sedes en donde se llevarán a cabo cada uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Mundial 2026:

Jueves 9 de julio

­­Francia Vs Marruecos / Canal 5, TUDN y Vix Pase Mundial / 14:00 horas (tiempo de la CDMX), Boston.

Mbappé es el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales, por detrás de Lionel Messi. Reuters

Viernes 10 de julio

España Vs Bélgica / Azteca 7 y Vix Pase Mundial / 13:00 horas, Los Ángeles.

Lamine Yamal durante el Mundial 2026 con España. Reuters

Sábado 11 de julio

Noruega Vs Inglaterra / Canal 5, TUDN y Vix Pase Mundial / 15:00 horas, Miami.

Argentina Vs Suiza / Azteca 7 y Vix Pase Mundial / 19:00 horas, Kansas City.

Lionel Messi celebra su octavo gol en el Mundial 2026 ante Egipto. Reuters

¿Dónde serán las Semifinales del Mundial 2026?

Solamente 4 equipos se mantendrán en la contienda por tratar de levantar el título del Mundial 2026, mismos que cuentan con 2 partidos más asegurados, debido a que los perdedores se medirán por el tercer lugar de la justa veraniega celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

A partir de esta ronda se utilizará el nuevo balón, mismo que cuenta con vivos en color dorado.

Martes 14 de julio

Francia/Inglaterra Vs España/Bélgica – 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Dallas.

Dallas Stadium durante el Mundial 2026. Reuters

Miércoles 15 de julio

Noruega/Inglaterra Vs Argentina/Suiza – 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Kansas City.

El Kansas City Stadium cuenta con un aforo para 69,045 espectadores. Reuters

*Sábado 18 de julio

Partido por el Tercer lugar – los perdedores de las Semifinales se enfrentarán en Miami a las 15:00 horas (tiempo de la CDMX).

Panorámica del Miami Stadium que luce su máxima capacidad para el Mundial 2026. Reuters

¿Dónde será la Final del Mundial 2026?: Fecha, estadio y hora

La Final contará con más de 80,000 espectadores en las tribunas del inmueble que albergará el compromiso, jugando el partido 104 del Mundial 2026 y poniendo fin a una justa veraniega que vivió su inauguración el jueves 11 de junio desde el Estadio Ciudad de México.

Día: domingo 19 de julio, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Nueva York / 80,663 espectadores.

Canales de TV en México: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix Pase Mundial, IzziGo y Sky+.

BFG