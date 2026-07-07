¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de los Cuartos de Final en el Mundial 2026
Así se jugarán los Cuartos de Final en el Mundial 2026, fase que se disputará del jueves 9 al sábado 11 de julio; conoce canales de TV, días y horarios
Se confirmaron cada uno de los 4 partidos para los Cuartos de Final en el Mundial 2026, etapa que se llevará a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio con la presencia de 8 países que mantienen viva la esperanza de llegar a lo más alto; conoce todos los horarios, canales y sedes.
Estos son todos los resultados de los Octavos de Final, etapa en la que 16 países buscaron su sitio para los Cuartos de Final y para la que México ya no logró su boleto:
Canadá 0-3 Marruecos / tiempo regular.
Paraguay 0-1 Francia / tiempo regular.
Brasil 1-2 Noruega / tiempo regular.
México 2-3 Inglaterra / tiempo regular.
Portugal 0-1 España / tiempo regular.
Estados Unidos 1-4 Bélgica / tiempo regular.
Argentina 3-2 Egipto / tiempo regular.
Suiza 0(4)-(3)0 Colombia / tanda de penales.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?
Estos son cada uno de los días, partidos, canales de TV en México y sedes en donde se llevarán a cabo cada uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Mundial 2026:
Jueves 9 de julio
Francia Vs Marruecos / Canal 5, TUDN y Vix Pase Mundial / 14:00 horas (tiempo de la CDMX), Boston.
Viernes 10 de julio
España Vs Bélgica / Azteca 7 y Vix Pase Mundial / 13:00 horas, Los Ángeles.
Sábado 11 de julio
Noruega Vs Inglaterra / Canal 5, TUDN y Vix Pase Mundial / 15:00 horas, Miami.
Argentina Vs Suiza / Azteca 7 y Vix Pase Mundial / 19:00 horas, Kansas City.
¿Dónde serán las Semifinales del Mundial 2026?
Solamente 4 equipos se mantendrán en la contienda por tratar de levantar el título del Mundial 2026, mismos que cuentan con 2 partidos más asegurados, debido a que los perdedores se medirán por el tercer lugar de la justa veraniega celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.
A partir de esta ronda se utilizará el nuevo balón, mismo que cuenta con vivos en color dorado.
Martes 14 de julio
Francia/Inglaterra Vs España/Bélgica – 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Dallas.
Miércoles 15 de julio
Noruega/Inglaterra Vs Argentina/Suiza – 13:00 horas (tiempo de la CDMX), Kansas City.
*Sábado 18 de julio
Partido por el Tercer lugar – los perdedores de las Semifinales se enfrentarán en Miami a las 15:00 horas (tiempo de la CDMX).
¿Dónde será la Final del Mundial 2026?: Fecha, estadio y hora
La Final contará con más de 80,000 espectadores en las tribunas del inmueble que albergará el compromiso, jugando el partido 104 del Mundial 2026 y poniendo fin a una justa veraniega que vivió su inauguración el jueves 11 de junio desde el Estadio Ciudad de México.
Día: domingo 19 de julio, 2026.
Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Estadio y capacidad: Nueva York / 80,663 espectadores.
Canales de TV en México: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 y TUDN.
Alternativas por streaming: Vix Pase Mundial, IzziGo y Sky+.
BFG