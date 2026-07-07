El gesto de Lionel Messi que conmovió tras la polémica victoria de Argentina sobre Egipto

Entre la euforia por una remontada histórica y la celebración por el pase a los cuartos de final, Lionel Messi encontró tiempo para un gesto que ya comienza a convertirse en una tradición durante el Mundial 2026.

El capitán de Argentina volvió a detenerse para atender a Manu Gutiérrez, el joven periodista venezolano con parálisis cerebral que se ha convertido en una de las historias más inspiradoras de la Copa del Mundo. Mientras decenas de reporteros buscaban una declaración del campeón del mundo, Messi reconoció a Manu entre la multitud y respondió, una vez más, a sus preguntas.

No es la primera ocasión que ocurre. A lo largo del torneo, el delantero argentino ha frenado en distintas zonas mixtas para conversar exclusivamente con el comunicador, quien se ha ganado el respeto de futbolistas, periodistas y aficionados por su perseverancia y pasión por contar historias.

Después de eliminar a Egipto con una victoria de 3-2, Messi habló sobre la remontada, los récords que continúa acumulando y el sufrimiento que vivió la Albiceleste.

Primero que todo, muchas gracias a todos ustedes. Segundo, me mentiste. Dijiste que no buscaba los récords, que no los veía ni de reojo, y al final los rompimos todos. Bueno, ya no queda ninguno por romper, ¿no?", comentó Gutiérrez desatando las risas de Messi.

El argentino también reconoció que el partido estuvo cerca de escaparse cuando Egipto tomó ventaja de dos goles.

Cuando nos pusimos 2-0 abajo la vimos muy difícil. Pensamos que se nos podía escapar, pero al final lo sacamos adelante. Las lágrimas fueron un desahogo, por la alegría de seguir en el Mundial. No nos queríamos ir. Sentimos que todavía tenemos mucho por competir y por intentar. Gracias a Dios, seguimos", afirmó.

¿Quién es Manu Gutiérrez?

Manu Gutiérrez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del torneo. El periodista venezolano, quien vive con parálisis cerebral, ha logrado abrirse paso en las zonas mixtas de los estadios gracias a su trabajo y a la cercanía que ha construido con varias figuras del futbol mundial.

En una entrevista con Página/12, Manu agradeció el respaldo que ha recibido tanto de Messi como del pueblo argentino, al asegurar que cada encuentro con el capitán albiceleste representa un impulso para seguir desarrollando su carrera periodística.

En un Mundial lleno de polémicas y tensión, la imagen de Messi esperando unos segundos para escuchar a Manu Gutiérrez volvió a recordar que algunos de los momentos más importantes del torneo no siempre ocurren con el balón en movimiento.