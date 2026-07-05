EN VIVO: ¿Y si sí? El histórico choque de México ante Inglaterra de octavos de final del Mundial
La Selección Mexicana busca la hazaña frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en el partido de octavos de final del Mundial 2026, bajo la amenaza de una tormenta eléctrica
Una tarde para la historia
La Selección Mexicana de Javier Aguirre se despide hoy de los aficionados nacionales con el partido ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México terminá con su calendario con este partido, en el que el Tri llega con cuatro triunfos y sin haber aceptado gol en el torneo.
Tres triunfos en la capital y uno más en Guadalajara cuentan el paso de la más exitosa primera ronda y fase de dieciseisavos de final en la historia del futbol mexicano.
Inglaterra vuelve al Estadio donde pasó una de las más grandes amarguras hace 40 años con su eliminación en cuartos de final al caer 2-0 frente a Argentina con dos goles de Diego Armando Maradona, los famosos, Gol del Siglo y la Mano de Dios.
Jude Bellingham destaca como el motor creativo de Inglaterra en este torneo con participaciones directas en el marcador, mientras que Raúl Jiménez cuenta con una estadística letal: le ha anotado seis goles históricos a Pickford a nivel de clubes.
Las estadísticas en los cuatro partidos muestran que Harry Kane (5) aventaja ligeramente a Julián Quiñones (3) en goles, mientras que el arquero Raúl Rangel (0) mantiene un rendimiento perfecto en el arco con cero goles recibidos, superando a Jordan Pickford (3).
El pitcher Trevor Bauer, quien hace unos días volvió al beisbol mexicano, es uno de los asistentes para este duelo histórico de Mundial.
El grueso de los jugadores ingleses salen al césped y de inmediato miles de aficionados se dejan sentir con sonoros abucheos.
México: El conjunto dirigido por Javier Aguirre avanzó invicto y sin recibir goles tras derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En la fase de grupos, México tuvo pleno de triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0).
Inglaterra: Bajo el mando de Thomas Tuchel, los ingleses sufrieron pero consiguieron su boleto tras remontar 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete de su capitán, Harry Kane. Los ingleses se presentaron con un triunfo sobre Croacia (4-2), luego empataron con Ghana (0-0) y cerraron con triunfo sobre Panamá (2-0).
La lluvia se ha contenido y con ella han salido los jugadores de ambos equipos al césped del Estadio Ciudad de México. Tala Rangel hace un proceso místico en el que se hinca sobre una rodilla en la línea de meta y reza.
Los ingleses cuentan los minutos para salir al campo del legendario estadio Ciudad de México. Esta generación inglesa quiere cobrar su propia revancha tras 40 años del último partido de los Tres Leones en el campo del Estadio Azteca, una derrota 2-1 ante Argentina en los cuartos de final que se disputaron el 22 de junio de 1986.
Las gradas del Estadio Ciudad de México, que muchos años se llamó Estadio Azteca, y así lo siguen llamando más allá de las fronteras, comienzan a llenarse de aficionados que ya saben que deben esperar una hora para el comienzo de este encuentro.
El equipo tricolor ya se alista dentro del Estadio Ciudad de México.
Esta será la segunda ocasión que ingleses y mexicanos se midan en un Mundial. Hace 60 años se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra, el único que ha conquistado el equipo de los Tres Leones.
Estos fueron los planteles de ambos equipos en su participación en el Mundial de 1966, cuando las Copas del Mundo eran de 24 equipo. Actualmente compiten el doble.
A su llegada al Estadio Ciudad de México, el estelar delantero Harry Kane reconoció que este duelo es un gran desafío para Inglaterra.
Las principales vialidades del centro de la capital ya tiene miles de aficionados esperando seguir el partido en las pantallas que las autoridades colocaron. El colorido de los mexicanos es único a nivel mundial.
Se ha filtrado la alineación de México con la vuelta como titular del joven maravilla Gilberto Mora.
Portero: Raúl Rangel
Defensores: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora
Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
Con este partido retrasado por cuestiones climáticas, el Estadio Ciudad de México (antes llamado Estadio Azteca) cierra su historial en Copas del Mundo. Conoce los detalles en la siguiente nota: La mística del coloso despide su historia mundialista con el drama final ante un gigante europeo
El equipo de los Tres Leones ya dio a conocer en sus redes sociales el 11 con el que enfrentarán a México en su vuelta a la capital para un partido decisivo de Mundial por primera ocasión en 4o años.
Los equipos sufrieron retrasos en su llegada al Estadio Ciudad de México. En le caso del contingente del Tri, los aficionados se volcaron para recibirlos con alegrías.
Dieciseis años después, las Selecciones de México e Inglaterra se vuelven a encontrar en un campo de futbol con una cuenta pendiente por parte de los tricolores. El balance de los duelos está claramente del lado inglés con seis triunfos, un empate y dos triunfos tricolores.
En único antecedente en Mundiales es del 16 de julio de 1966 con un triunfo para Los Tres Leones de 2-0 en la fase de grupos del Mundial que conquistarían a la postre.
Resultados de todos los choques:
México 2-1 Inglaterra (24 de mayo de 1959 | Amistoso)
Inglaterra 8-0 México (10 de mayo de 1961 | Amistoso)
Inglaterra 2-0 México (16 de julio de 1966 | Copa del Mundo)
México 0-0 Inglaterra (1 de junio de 1969 | Amistoso)
México 1-0 Inglaterra (9 de junio de 1985 | Amistoso)
Inglaterra 3-0 México (17 de mayo de 1986 | Amistoso)
Inglaterra 2-0 México (29 de marzo de 1997 | Amistoso)
Inglaterra 4-0 México (25 de mayo de 2001 | Amistoso)
Inglaterra 3-1 México (24 de mayo de 2010 | Amistoso)
A una hora del inicio del encuentro México vs. Inglaterra, el partido está bajo el protocolo de tormenta desde antes de las tres de la tarde debido a la presencia de intensas lluvias en la zona sur de la Ciudad de México.