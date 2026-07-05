EN VIVO: ¿Y si sí? El histórico choque de México ante Inglaterra de octavos de final del Mundial

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se despide hoy de los aficionados nacionales con el partido ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México terminá con su calendario con este partido, en el que el Tri llega con cuatro triunfos y sin haber aceptado gol en el torneo.

Tres triunfos en la capital y uno más en Guadalajara cuentan el paso de la más exitosa primera ronda y fase de dieciseisavos de final en la historia del futbol mexicano.

Inglaterra vuelve al Estadio donde pasó una de las más grandes amarguras hace 40 años con su eliminación en cuartos de final al caer 2-0 frente a Argentina con dos goles de Diego Armando Maradona, los famosos, Gol del Siglo y la Mano de Dios.