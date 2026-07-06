EN VIVO: Portugal y España chocan en un dramático duelo de octavos de final de la Copa del Mundo

Portugal y España se reencuentran en el camino en el que será su tercer encuentro en la historia de las Copas del Mundo, con un saldo de una victoria para España (Mundial de Sudáfrica de 2010) y un empate (Rusia 2018).

Estamos ante la posibilidad de ver el último partido en la historia de los Mundiales de Cristiano Ronaldo, el delantero luso que está en su sexta Copa del Mundo, ya dejó claro que este es su último torneo.

Del lado español, surge la figura de Lamine Yamal como un talento generacional llamado a estar en la pelea por ser el mejor futbolista del mundo.