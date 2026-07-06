EN VIVO: Portugal y España chocan en un dramático duelo de octavos de final de la Copa del Mundo
Sigue en directo el minuto a minuto del Clásico Ibérico entre Portugal y España por los Octavos de final de la Copa del Mundo desde el Estadio de Dallas.
El clásico ibérico
Portugal y España se reencuentran en el camino en el que será su tercer encuentro en la historia de las Copas del Mundo, con un saldo de una victoria para España (Mundial de Sudáfrica de 2010) y un empate (Rusia 2018).
Estamos ante la posibilidad de ver el último partido en la historia de los Mundiales de Cristiano Ronaldo, el delantero luso que está en su sexta Copa del Mundo, ya dejó claro que este es su último torneo.
Del lado español, surge la figura de Lamine Yamal como un talento generacional llamado a estar en la pelea por ser el mejor futbolista del mundo.
Después de la primera incursión española dentro del área rival, los portugueses comienzan a tocar más el esférico con sus mediocampistas de primer nivel Vithinha.
A los lusos parece no importarles presionar la salida de su área de España; comienzan a morder apenas superan el mediocampo, donde a Lamine Yamal le pueden caer hasta dos jugadores cuando el balón busca sus piernas.
España, vestida de blanco, y Portugal, con su tradicional uniforme rojo, ya están jugando su duelo de octavos de final. Los españoles fueron los que hicieron el saque incial.
Se viene la ceremonia de los himnos nacionales antes del arranque del partido.
Acá la alineación lusa con Cristiano Ronaldo abriendo el campo.
La escuadra española compartió en sus redes aspectos de su llegada a la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, adaptado como campo de futbol para este Mundial.
Cristiano Ronaldo lidera a los lusos a sus 41 años. El Bicho quiere acercarse a la marca de los 1,000 goles ahora que llega con 976 a este duelo. El ariete portugués tiene argumentos para sentarse en la mesa de todos esos futbolistas que luchan por ser considerados el Más Grande de todos los tiempos.
Sin lugar a dudas el emparejamiento entre Lamine Yamal y Nuno Mendes se ha convertido en el verdadero epicentro mediático de esta previa de octavos de final. Lamine Yamal ha reconocido públicamente que nadie mejor que el lateal luso del PSG para hacerle trabajos de marcas.
Su último partido oficial fue hace apenas un año, el 8 de junio de 2025, en la final de la UEFA Nations League. Después de empatar 2-2 en el tiempo regular, Portugal se coronó campeón al imponerse 5-3 en la tanda de penaltis. España busca revancha inmediata.
Los aficionados lusos ya están camino al estadio con la ilusión de seguir en el Mundial.
España informa en sus redes sociales con el equipo que saldrá a este partido.
Está será la tercera ocasión que choquen en Copas del Mundo. En Sudáfrica 2010 se enfrentaron en estas mismas instancias de octavos de final, con victoria para España de 1-0, en el torneo que a la postre conquistaron su único título Mundial. En Rusia 2018 volvieron a verse en fase de grupos con un emocionante 3-3 en el que el estelar Cristiano Ronaldo marcó un hat trick perfecto.
En lo que respecta al encuentro Portugal vs. España, el historial de sus encuentros favorece a los españoles, que se la llevado 17 triunfos de 41 enfrentamientos, por sólo seis victorias de los lusos y 18 empates.
Los octavos de final del Mundial se reanudan con la jornada del lunes en la que saldrán dos invitados más para los cuartos de final. La jornada comienza con este trepidante partido entre Portugal y España y más tarde seguirá con el ya polémico choque Bélgica vs. Estados Unidos.
Después de la primera ronda de partidos de octavos de final, los primeros equipos que ya superaron esta ronda son Noruega e Inglaterra, que vencieron a Brasil y a México, respectivamente, en sus partidos dominicales.