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Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: Sigue el partido Octavos de Final Mundial 2026

La última anfitriona del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos, se enfrenta al caballo negro, Bélgica, en un partidazo en Seattle

Por: Eduardo Cristobal Colin

Estados Unidos vs Bélgica Octavos de Final Mundial 2026
Estados Unidos vs Bélgica Octavos de Final Mundial 2026IA
La bandera de Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
00
BÉLGICA
Bandera de Bélgica
estados unidos dejará a un lado la polémica y se medirá ante bélgica en los cuartos de final
alineaciones del partido
17:30 HrsESTADOS UNIDOS HACE RECONOCIMIENTO DE CANCHA

Así están los jugadores estadounidenses en el campo.

17:05 HrsASÍ SALEN ESTADOS UNIDOS Y BÉLGICA

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