Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: Sigue el partido Octavos de Final Mundial 2026
La última anfitriona del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos, se enfrenta al caballo negro, Bélgica, en un partidazo en Seattle
Por: Eduardo Cristobal Colin
ESTADOS UNIDOS
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BÉLGICA
estados unidos dejará a un lado la polémica y se medirá ante bélgica en los cuartos de final
alineaciones del partido
17:30 HrsESTADOS UNIDOS HACE RECONOCIMIENTO DE CANCHA
Así están los jugadores estadounidenses en el campo.
17:05 HrsASÍ SALEN ESTADOS UNIDOS Y BÉLGICA