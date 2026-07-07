La Liga MX queda fuera del Mundial 2026: de 26 futbolistas, ya no queda ninguno

La Liga MX apagó su última luz en el Mundial 2026. La eliminación de Colombia ante Suiza en la tanda de penales no sólo significó el adiós de los cafetaleros. También marcó el final de la participación de los últimos futbolistas que militan en el futbol mexicano, cerrando una presencia que comenzó hace un mes con 26 jugadores repartidos en seis selecciones nacionales.

Los colombianos Camilo Vargas, portero del Atlas, y Willer Ditta, defensa de Cruz Azul, eran los únicos sobrevivientes de la Liga MX en el torneo. Su derrota terminó por cerrar la aventura del campeonato mexicano en una Copa del Mundo en la que volvió a demostrar su peso dentro del continente americano.

De los 26 futbolistas convocados por sus respectivas selecciones, casi la mitad pertenecían al Tricolor. México aportó 12 jugadores que militan en clubes de la Liga MX, la cifra más alta entre todas las selecciones participantes. Sin embargo, esa amplia representación no fue suficiente para prolongar la presencia del futbol mexicano en el torneo.

La eliminación de México redujo el contingente

El domingo pasado cayó el contingente más numeroso. México fue eliminado por Inglaterra con un dramático 3-2 en el Estadio Ciudad de México, resultado que dejó fuera a Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Armando González y Guillermo Martínez.

La Liga MX aportó 12 futbolistas, entre ellos Lira. REUTERS

Antes también se habían despedido otros representantes del campeonato mexicano. Estados Unidos, que contó con Alejandro Zendejas, fue goleado 4-1 por Bélgica en los octavos de final. Ecuador, representado por Jackson Porozo, Pedro Vite y Enner Valencia, quedó eliminado frente a México en los dieciseisavos. Uruguay, con Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, no logró superar la fase de grupos, mismo destino que Panamá, selección integrada por Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Colombia prolongó unos días más la presencia de la Liga MX gracias al nivel mostrado por Vargas y Ditta, pero Suiza terminó por bajar el telón para el futbol mexicano.

En total fueron 26 futbolistas pertenecientes a 13 clubes de la Liga MX los que disputaron el Mundial. Chivas fue el equipo con mayor representación al aportar cinco jugadores a la selección mexicana. América llevó cuatro elementos repartidos entre México, Uruguay y Estados Unidos, mientras que Cruz Azul contó con dos seleccionados de México y uno de Colombia. Toluca, Pumas, Tijuana, Monterrey, Tigres, Atlas, Pachuca, León, Juárez, Mazatlán y Santos Laguna también tuvieron presencia mundialista.

Aunque ninguno de esos futbolistas logró instalarse entre los ocho mejores del torneo, la cifra confirma el papel que sigue desempeñando la Liga MX como una de las principales proveedoras de talento para las selecciones del continente.

Con la eliminación colombiana, el Mundial 2026 continuará sin jugadores de la Liga MX sobre la cancha, poniendo punto final a un mes en el que el futbol mexicano estuvo representado por seis banderas distintas.