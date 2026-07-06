¡Bañado en oro! Adidas presenta el "Trionda Final", el balón para la Final del Mundial 2026

Adidas presentó oficialmente el "Trionda Final", el balón con el que se jugará la gloria en la Fase Final del Mundial 2026. Este esférico rodará de manera exclusiva en los partidos de más alta tensión del torneo: las Semifinales, el duelo por el Tercer Lugar y la Gran Final que definirá al nuevo campeón del mundo.

El modelo es una evolución del "Trionda", el balón utilizado desde la inauguración de la justa, y mantiene los estándares de innovación de la marca alemana.

Un diseño bañado en oro que rinde homenaje a las sedes

La gran novedad del "Trionda Final" radica en su estética de campeonato. El balón presume un elegante acabado en tonos dorados, diseñado para representar la grandeza de los duelos decisivos. Visualmente se complementa con vivos en colores negro, rojo y rosa, además de gráficos inspirados directamente en la identidad de las ciudades anfitrionas que albergarán el cierre de la competencia: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York-Nueva Jersey

Un balón con un diseño distinto se usaraá en las semifinales y la final del Mundial Imagen creada con Inteligencia Artificial

Tecnología de punta para evitar la polémica arbitral

En el plano técnico, Adidas no escatimó y mantuvo su avanzada tecnología "Connected Ball". El esférico lleva un sensor interno que recopila datos en tiempo real y registra cada toque con precisión milimétrica. Esta innovación tecnológica será clave para dar un soporte inmediato al cuerpo arbitral en el VAR, optimizar la detección de fueras de juego semiautomatizados y ofrecer estadísticas avanzadas de rendimiento sobre la cancha.