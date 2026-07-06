Publican calendario de pagos del Bienestar; más de 16 millones de personas serán beneficiadas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir de hoy, lunes 6 de julio y hasta el 29 de julio, se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar para los cuales este 2026 se tiene destinada una inversión social de un billón de pesos.

Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, recordó que a partir de 2027 iniciará el Servicio Universal de Salud que al momento tiene un millón 200 mil personas adultas mayores registradas a través de la credencialización.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social, solo de enero a julio de 2026, de 378 mil 817 millones de pesos (mdp).

Dichos pagos corresponden a los Programas para el Bienestar, cuyos depósitos se realizarán del 6 al 29 de julio, conforme al calendario ya conocido y establecido por la dependencia conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Este lunes 6 de julio de 2026, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció el inicio de la dispersión de recursos..

El llamado fue hecho en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde la funcionaria presentó el calendario oficial de pagos e indicó que los recursos estarán disponibles de manera inmediata una vez que sean depositados en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Les presentamos el calendario de pagos. Bimestre julio-agosto 2026, iniciamos el 6 de julio y terminamos el 29 de julio. Ya todos saben, quienes nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido y pueden utilizar el recurso en el momento en que está el depósito en sus tarjetas", señaló.

Calendario de pagos:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra A: Lunes 6 de julio 2026. Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Más de 16 millones de derechohabientes recibirán apoyo

Ramírez Amaya informó que en este bimestre se realizará la dispersión de recursos para 13.7 millones de personas adultas mayores inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, destacó que 2.7 millones de mujeres de entre 60 y 64 años recibirán el apoyo correspondiente al programa Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas prioritarios de la administración federal.

En conjunto, ambos programas benefician a más de 16.4 millones de personas en todo el país. Además de las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar, la dispersión incluye recursos para otros programas sociales federales como:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Sembrando Vida.

Para estos sectores, dichos depósitos también se realizan mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

En cuanto a los montos de los apoyos para este bimestre, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil pesos.

Las Personas con Discapacidad estarán recibiendo 3 mil 200 pesos, mientras que el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras será un monto variable de acuerdo con la modalidad del programa.

Por último, el gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar recordó que no es necesario acudir desde temprano a las sucursales del Banco del Bienestar, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta de cada beneficiario hasta que decidan retirarlo o utilizarlo para realizar compras con la tarjeta.

Asimismo, reiteró que los pagos se efectuarán exclusivamente conforme al calendario oficial y a las cuentas de cada beneficiario por medio del Banco del Bienestar, por lo que llamó a las personas derechohabientes a consultar la fecha correspondiente a la inicial de su primer apellido y evitar aglomeraciones.