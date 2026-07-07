Álvaro Arbeloa es nuevo entrenador del Fulham 

Después de un interinato complicado al frente del Real Madrid, donde enfrentó altibajos y una salida que generó dudas sobre su futuro inmediato, Álvaro Arbeloa busca estabilidad en la Premier League.

Esta será su primera experiencia como entrenador principal en un club de élite fuera de la estructura del Real Madrid, un desafío que representa un salto importante en su carrera.

Álvaro Arbeloa en un partido con el Real Madrid. Foto: AFP.

Álvaro Arbeloa será el DT del Fulham

El Fulham ha confirmado el fichaje de Arbeloa como su nuevo entrenador principal. El exjugador y exentrenador del Real Madrid firmará un contrato por tres años, hasta junio de 2029, sucediendo a Marco Silva, quien dejó el club para unirse al Benfica.

Las negociaciones avanzaron rápidamente tras las primeras conversaciones a mediados de junio. Arbeloa ya ha comenzado a planificar el cuerpo técnico y la plantilla para la próxima campaña en la Premier League.

El club londinense, que buscaba un perfil joven y ambicioso, ve en el español la opción ideal para mantener la estabilidad en la máxima categoría.

Se espera que Arbeloa traiga consigo ideas frescas y un estilo basado en la posesión y el desarrollo de talento joven, influenciado por su paso por La Fábrica.

Sin Raúl Jiménez, ¿Qué jugadores fichará el Fulham?

Con la salida confirmada de Raúl Jiménez, cuyo contrato expiró el 30 de junio y regresó a los Wolves, el Fulham necesita reforzar la delantera.

El mexicano dejó 31 goles en 115 partidos, y su ausencia obliga al club a buscar un recambio de garantías para el ataque.

Arbeloa ya ha expresado su interés en incorporar jóvenes talentos de la cantera del Real Madrid, como César Palacios, Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Jorge Cestero. Estos fichajes podrían aportar frescura y familiaridad al proyecto, fortaleciendo el mediocampo y el ataque con perfiles dinámicos y de proyección.

Álvaro Arbeloa defendió a Kylian Mbappé tras su viaje a Italia pese a estar lesionado REUTERS

Se anticipa una ventana de transferencias activa en Craven Cottage, con posibles salidas y llegadas estratégicas para adaptar el equipo al estilo del nuevo entrenador. El foco estará en equilibrar experiencia y juventud para competir con solvencia en la Premier League.