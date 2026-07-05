Brasil vs. Noruega EN VIVO: Octavos de final, Mundial 2026
Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan desde Nueva York Nueva Jersey por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo
Por: Eduardo Estrada
Brasil
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Noruega
El partido está por comenzar
Inicia la previa del partido
13:52 HrsRonaldinho, Cafué y Roberto Carlos están presentes en el estadio para apoyar a Brasil.
13:50 HrsLos equipos salen para el protocolo inicial.
13:41 HrsLa afición noruega ya hace el viral "remo vikingo" en la grada.
13:38 HrsBrasil alinea a su mejor equipo.
13:35 HrsLista la alineación de Noruega. Haaland encabeza al equipo.
13:30 HrsLos equipos salen a calentar.