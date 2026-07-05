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Brasil vs. Noruega EN VIVO: Octavos de final, Mundial 2026

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan desde Nueva York Nueva Jersey por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo

Por: Eduardo Estrada

Brasil vs. Noruega, octavos de final Copa del Mundo 2026.
Brasil vs. Noruega, octavos de final Copa del Mundo 2026.
Escudo de Brasil para el Mundial 2026.
Brasil
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Noruega
Escudo de Noruega para el Mundial 2026.
El partido está por comenzar
Inicia la previa del partido
13:52 HrsRonaldinho, Cafué y Roberto Carlos están presentes en el estadio para apoyar a Brasil.
13:50 HrsLos equipos salen para el protocolo inicial.
13:41 HrsLa afición noruega ya hace el viral "remo vikingo" en la grada.
Afición de Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Afición de Noruega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.Reuters
13:38 HrsBrasil alinea a su mejor equipo. 
13:35 HrsLista la alineación de Noruega. Haaland encabeza al equipo.
13:30 HrsLos equipos salen a calentar.

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