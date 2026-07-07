Argentina 0-1 Egipto EN VIVO: Octavos de Final, Mundial 2026
Argentina y Egipto chocan en los Octavos de Final del Mundial 2026; sigue cada uno de los detalles del partido completamente EN VIVO
Que nuevamente se marcha por encima del arco de Mostafa Shobeir
Egipto espera pacientemente con 6 jugadores al fondo
El portero de Egipto, Mostafa Shobeir, hace un atajadón impresionante para evitar el gol de Julián Álvarez
Luego de haber recuperado el balón en el borde del área
Karim Hafez prueba de larga distancia que termina en sauqe de meta
Que termina pegando en el poste y evitando un nuevo embate por parte del actual campeón del mundo
Y comienza a agobiar de manera importante al conjunto africano
Mostafa Shobeir evita el gol de Argentina tras el cabezazo de Alexis Mac Allister
En la cancha del Atlanta Stadium
Argentina completamente perdido en el meridiano del primer tiempo busca soluciones desde la 'ventaja' de la rehidratación
Mostafa Shobeir adivina y detiene el intento por parte del '10' de Argentina; segundo que erra en esta Copa del Mundo
Falta clara de Haissem Hassan sobre Tagliafico que terminará con la oportunidad desde los 11 pasos
Lionel Messi se mantiene ausente del compromiso ante una presión asfixiante por parte de los africanos
Yasser Ibrahim gana en el balón aéreo y sorprende para adelantar a los Faraones
Ante el reclamo de Rodrigo De Paul, quien asegura que no lo tocó
Que termina con la asociación entre De Paul y Enzo Fernández
Y se le escapa la primera posibilidad de peligro
Que le concede un balón parado para los Faraones
Egipto sale de la presión con pases precisos en busca de las espaldas de los defensores sudamericanos
Un golpe en la mitad de la cancha lo obliga a frenar este inicio del partido en Atlanta
El ganador de este compromiso avanzará a Cuartos de Final, donde se medirá ante el vencedor del Suiza Vs Colombia
El protocolo de los Himnos Nacionales está en marcha
Mostafa Shobeir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Haissem Hassan
Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lionel Messi
Donde Francois Letexier fungirá como el árbitro central
Argentina y Egipto luchan por el penúltimo boleto para los Cuartos de Final del Mundial 2026