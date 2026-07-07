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Argentina 0-1 Egipto EN VIVO: Octavos de Final, Mundial 2026

Argentina y Egipto chocan en los Octavos de Final del Mundial 2026; sigue cada uno de los detalles del partido completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Argentina y Egipto se enfrentan en el Atlanta Stadium durante los Octavos de Final del Mundial 2026.
Argentina y Egipto se enfrentan en el Atlanta Stadium durante los Octavos de Final del Mundial 2026.Redes sociales
Escudo de la Selección de Argentina para el Mundial 2026.
ARGENTINA
01
EGIPTO
Escudo de la Selección de Egipto
PRIMER TIEMPO
42'Intento de Julián Álvarez

Que nuevamente se marcha por encima del arco de Mostafa Shobeir

41'Argentina presiona

Egipto espera pacientemente con 6 jugadores al fondo

38'¡¡¡Mostafaaaaaaaa!!!

El portero de Egipto, Mostafa Shobeir, hace un atajadón impresionante para evitar el gol de Julián Álvarez

37'Maaaaal disparo de Messi

Luego de haber recuperado el balón en el borde del área

34'Messi se duerme y le roban el balón

Karim Hafez prueba de larga distancia que termina en sauqe de meta

31'Dispaaaaaro de Messi

Que termina pegando en el poste y evitando un nuevo embate por parte del actual campeón del mundo

30'Argentina impone condiciones

Y comienza a agobiar de manera importante al conjunto africano

28'¡¡¡¡Porteeeeeroooooo!!!!

Mostafa Shobeir evita el gol de Argentina tras el cabezazo de Alexis Mac Allister

26'Se reanudan las acciones

En la cancha del Atlanta Stadium

23'Pausa de hidratación

Argentina completamente perdido en el meridiano del primer tiempo busca soluciones desde la 'ventaja' de la rehidratación

20'¡¡¡MESSI FALLA EL PENAAAAAAL!!!

Mostafa Shobeir adivina y detiene el intento por parte del '10' de Argentina; segundo que erra en esta Copa del Mundo

18'¡¡¡Penaaaaal para Argentina!!!

Falta clara de Haissem Hassan sobre Tagliafico que terminará con la oportunidad desde los 11 pasos

18'Argentina no logra responder

Lionel Messi se mantiene ausente del compromiso ante una presión asfixiante por parte de los africanos

15'GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EGIPTOOOOOOO

Yasser Ibrahim gana en el balón aéreo y sorprende para adelantar a los Faraones

13'Emam Ashour cae

Ante el reclamo de Rodrigo De Paul, quien asegura que no lo tocó

9'Fueeera de lugar

Que termina con la asociación entre De Paul y Enzo Fernández

8'Lionel Messi no controla

Y se le escapa la primera posibilidad de peligro

6'Faaaaalta de Nicolás Tagliafico

Que le concede un balón parado para los Faraones

4'Argentina presiona

Egipto sale de la presión con pases precisos en busca de las espaldas de los defensores sudamericanos

1'Enzo Fernández se duele

Un golpe en la mitad de la cancha lo obliga a frenar este inicio del partido en Atlanta

0'¡¡¡Arraaaaaaaaaaaanca el partido!!!

El ganador de este compromiso avanzará a Cuartos de Final, donde se medirá ante el vencedor del Suiza Vs Colombia

-Saaaltan los equipos a la cancha

El protocolo de los Himnos Nacionales está en marcha

-Así sale Egipto para el compromiso

Mostafa Shobeir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Haissem Hassan

-Argentina envía este XI para el inicio del partido

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lionel Messi

-Atlanta es la sede del partido

Donde Francois Letexier fungirá como el árbitro central

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Argentina y Egipto luchan por el penúltimo boleto para los Cuartos de Final del Mundial 2026

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