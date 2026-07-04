Canadá vs Marruecos EN VIVO: octavos del Mundial 2026
Canadá y Marruecos se enfrentan en Houston por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, donde el ganador chocará ante Paraguay o Francia.
Canadá y Marruecos buscan mantenerse con vida en el Mundial 2026
Canadá y Marruecos se enfrentan en el Estadio Houston por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete intensidad entre dos selecciones que han sorprendido en la justa.
El conjunto canadiense llega después de eliminar a Sudáfrica en la ronda de 16avos, mientras que Marruecos firmó una de las grandes sorpresas al dejar en el camino a Países Bajos tras una dramática definición por penales.
El vencedor de este compromiso se medirá en los cuartos de final al ganador del encuentro entre Paraguay y Francia, que se disputa más tarde este mismo sábado.
Después de la pausa de hidratación, Marruecos reaccionó y encontró una de sus primeras aproximaciones claras. Soufiane Rajimi sacó un disparo que fue controlado por el portero canadiense Maxime Crépeau.
El árbitro detuvo momentáneamente el partido para la pausa de hidratación, en medio de un inicio intenso entre Canadá y Marruecos en Houston.
Marruecos sufrió un duro golpe en la primera mitad. Ismael Saibari, su máximo referente en el ataque, abandonó el partido por una aparente molestia muscular. En su lugar ingresó Soufiane Rahimi, en el primer cambio del encuentro.
Sin generar con tanta claridad en los últimos minutos, Canadá mantiene el dominio del partido y sigue jugando más cerca del área de Marruecos.
Se siente el peligro de Canadá, que sigue pisando fuerte el área de Marruecos y mantiene la presión alta en busca del primer gol del partido.
Llegó la primera clara del partido. Tras un error en la salida de Marruecos, Canadá recuperó la pelota y Tani Oluwaseyi quedó con opción dentro del área, pero su disparo fue contenido por Bono para mantener el cero en Houston.
Canadá salió con mayor intensidad y se adueñó de la iniciativa en los primeros cinco minutos. Aunque todavía no genera una oportunidad realmente clara, ya provocó tres tiros de esquina, obligando a Marruecos a replegarse en su propio campo.
Después de la cuenta regresiva y la ceremonia protocolaria, el árbitro inglés Michael Oliver dio el silbatazo inicial y puso en marcha el duelo entre Canadá y Marruecos por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
La ceremonia previa al encuentro entre Canadá y Marruecos tuvo un ingrediente especial. Aprovechando que este 4 de julio se conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos, el Estadio Houston rindió homenaje al país anfitrión con una emotiva interpretación del himno nacional.