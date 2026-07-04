Canadá vs Marruecos EN VIVO: octavos del Mundial 2026

Canadá y Marruecos se enfrentan en el Estadio Houston por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete intensidad entre dos selecciones que han sorprendido en la justa.

El conjunto canadiense llega después de eliminar a Sudáfrica en la ronda de 16avos, mientras que Marruecos firmó una de las grandes sorpresas al dejar en el camino a Países Bajos tras una dramática definición por penales.

El vencedor de este compromiso se medirá en los cuartos de final al ganador del encuentro entre Paraguay y Francia, que se disputa más tarde este mismo sábado.