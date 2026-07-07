¿Cristiano Ronaldo tenía razón? El Mundial 2026 se transformó en una Eurocopa

Con los Octavos de Final ya en el libro de historia, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ha dejado cuatro duelos de alto voltaje en la fase de Cuartos: Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Son partidos que prometen intensidad, calidad técnica y drama, con selecciones que combinan experiencia, talento joven y estilos bien definidos.

Los Cuartos de Final del Mundial 2026 se disputarán del jueves 9 al sábado 11 de julio. Redes sociales

Sin embargo, más allá de la emoción que generan estos cruces, salta a la vista una realidad innegable: Europa domina el panorama. Una vez más, el Mundial se convierte en un escenario donde las potencias europeas imponen su ley.

Cristiano Ronaldo tenía razón: una Euro es igual al Mundial

Cristiano Ronaldo, tras la eliminación de Portugal ante España en Octavos, defendió con convicción que ganar la Eurocopa 2016 tiene para él, el mismo peso que un Mundial.

Sus palabras generaron polémica en su momento, pero los Cuartos de Final del Mundial 2026 parecen darle la razón de forma contundente. El escenario se parece demasiado al que se vive en una Eurocopa: las mismas caras, pero sobre todo, el mismo dominio europeo.

De los ocho equipos en cuartos, prácticamente todos tienen raíces europeas. Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza son potencias del continente.

Argentina es la excepción sudamericana, pero incluso Marruecos, el representante africano, refuerza el argumento de CR7: de sus 26 jugadores convocados, solo 7 nacieron en Marruecos, mientras que 18 lo hicieron en Europa (principalmente en España, Francia y Países Bajos).

Esta realidad enciende el debate que inició Ronaldo. Si los protagonistas de los momentos decisivos del Mundial son en su gran mayoría jugadores formados, criados y perfeccionados en el futbol europeo, ¿Qué diferencia real hay con una Eurocopa?

Las críticas no se hicieron esperar cuando Cristiano pronunció esas palabras. Algunos lo acusaron de minimizar el Mundial para justificar la ausencia de ese trofeo en su palmarés.

Sin embargo, los hechos en Qatar 2022, Alemania 2024 y ahora Estados Unidos 2026 le dan munición. El futbol de élite se concentra en Europa, sus ligas moldean a las estrellas y sus selecciones marcan la diferencia.

Durante los Octavos de Final de 2026, Cristiano Ronaldo sufrió su sexta eliminación en un Mundial. Reuters

El Mundial 2026, con sus cuartos tan "europeos", solo confirma que el cinco veces Balón de Oro vio claro desde el principio que el Viejo Continente en la potencia del futbol.