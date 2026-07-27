Íker Casas fue intocable; gana el oro sin recibir un solo punto

Íker Casas convirtió el tatami en territorio propio. El mexicano conquistó la medalla de oro en la categoría de -80 kilogramos sin permitir que ninguno de sus tres rivales le anotara un solo punto, una actuación dominante que encabezó la cosecha de cinco medallas para México en el segundo día del taekwondo de combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además del título de Casas, la delegación nacional sumó dos medallas de plata, gracias a Karla Rodríguez y Leslie Soltero, así como dos bronces, obtenidos por Fabiola Villegas y José Nava, para mantenerse entre los principales protagonistas del kyorugui en la justa regional.

Íker Casas dominó de principio a fin

El camino del mexicano hacia lo más alto del podio estuvo marcado por un absoluto control de los combates. En los cuartos de final derrotó 1-0 al jamaiquino Brandon Sealy, resultado que le permitió avanzar entre los cuatro mejores de la competencia.

En las semifinales, Íker Casas elevó todavía más su nivel y venció 2-0 al cubano Kelvin Calderón, mostrando una defensa impecable y una estrategia que anuló cualquier intento ofensivo de su rival.

La final mantuvo la misma tónica. El mexicano superó 2-0 al colombiano Miguel Trejos para quedarse con la medalla de oro y completar un torneo perfecto, en el que ningún adversario consiguió marcarle un solo punto, una muestra del dominio con el que recorrió la categoría de -80 kilogramos.

Karla y Leslie se quedaron cerca del oro

Karla Rodríguez obtuvo la primera medalla de plata para México en la división de -62 kilogramos. La mexicana avanzó a la final después de derrotar 2-0 a la puertorriqueña Isuangelis Soto, con parciales de 14-0 y 19-3.

En el combate por el campeonato enfrentó a la haitiana Jessica Lee, quien terminó imponiéndose 2-0 luego de ganar los episodios por 1-0 y 9-0, dejando a la mexicana con el segundo lugar del podio.

La segunda plata llegó por conducto de Leslie Soltero, quien protagonizó una de las finales más emocionantes de la jornada en los -67 kilogramos. La sonorense derrotó 2-0 a la salvadoreña Jennifer Roldán en las semifinales, pero cayó 2-1 frente a la cubana Anaisel León.

Soltero se quedó con el primer episodio por 4-2, perdió el segundo 6-0 y terminó cediendo el tercero 10-7, después de recibir una patada con giro al cuerpo en los últimos segundos del combate.

Fabiola Villegas y José Nava completaron la cosecha

Las medallas de bronce fueron para Fabiola Villegas y José Nava.

Villegas aseguró su lugar en el podio de los -57 kilogramos al vencer 2-0 a la colombiana Luna Gallo, con parciales de 17-14 y 9-0, después de haber caído en las semifinales frente a la costarricense Nishy Lindo.

Por su parte, José Nava subió al podio en los -74 kilogramos tras derrotar 2-0 al haitiano Sean Laloan, con marcadores de 8-0 y 11-8. El mexicano había quedado fuera de la final luego de perder un cerrado combate ante el dominicano Bernardo Pié.

Con el oro de Íker Casas, las platas de Karla Rodríguez y Leslie Soltero, además de los bronces de Fabiola Villegas y José Nava, México volvió a firmar una jornada destacada en el taekwondo de Santo Domingo 2026, disciplina que continúa respondiendo con una importante cosecha de medallas para la delegación nacional tras el brillante arranque del kyorugui un día antes.