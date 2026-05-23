Julián Araujo es bicampeón en Escocia con Celtic... pero se aleja del Mundial 2026

Celtic se consagró como campeón de la FA Cup de Escocia al imponerse 3-1 contra Dunfermline, sumando el título a la Scottish Premiership, solo que el sitio por la lateral derecha se mantiene sin la presencia de Julián Araujo, quien se mantiene lesionado y con remotas posibilidades de estar en el Mundial 2026.

La temporada para el defensor mexicano de 24 años es totalmente agridulce, ya que comenzó con Bournemouth en Inglaterra y, tras no ser contemplado, pasó al Celtic de Escocia, ganándose un sitio en el cuadro titular y siendo considerado por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

Todo pintaba para que Araujo se adueñara de una lateral derecha que ha causado serios dolores de cabeza para Javier Aguirre en el combinado nacional, sin embargo, una lesión en el muslo a inicios de marzo terminó por apagar -prácticamente- todas las esperanzas del defensor para tener un sitio entre los 26 elegidos por El Vasco y su Cuerpo Técnico.

Pese a su ausencia del terreno de juego, Celtic logró consumar el título en la Scottish Premiership y en la Scottish Cup, obteniendo su boleto a la Champions League 2027, en donde Julián Araujo no cuenta con un sitio asegurado debido a que el préstamo con el club escocés concluye este verano y deberá reportar de nueva cuenta con los Cherries.

En cuanto a la Selección Mexicana, Israel Reyes parece haberse apoderado de la lateral derecha del Tri, solo que Jorge Sánchez -quien emigró al PAOK este semestre- se mantiene en la contienda por definir uno de los sitios que más trabajo le ha causado al estratega nacional.

Los siguientes compromisos del Tri serán ante Australia y Serbia, mientras que Araujo definirá su futuro en las siguientes semanas, revelando si se mantendrá con Bournemouth (Europa League), Celtic (Champions League) o algún otro conjunto que dispute competencias europeas… o tendrá otro destino.

Julián Araujo terminó lesionado a inicios de marzo, acabando con sus posibilidades de jugar el Mundial 2026. Mexsport

BFG