Javier Aguirre confirma las primeras 6 bajas de México para el Mundial 2026

México venció 2-0 a Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y, minutos después de la victoria del Tri, en conferencia de prensa Javier Aguirre confirmó la baja de 6 futbolistas que por decisión técnica no estarán con el combinado nacional para el Mundial 2026.

De esta forma, a pesar de ser parte de la lista de 55 futbolistas, únicamente restarán 49 con la posibilidad de adueñarse de los 26 sitios con los que cuenta la Selección Mexicana de Javier Aguirre para representar al combinado nacional en la justa mundialista que arrancará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México entre el Tri y Sudáfrica.

La lista definitiva de México para el Mundial 2026 se entregará este lunes 1 de junio. Mexsport

Con dos partidos amistosos más por jugar, estos son los 6 jugadores que abandonan al Tri esta misma noche y pierden toda posibilidad de jugar el Mundial 2026:

Óscar García / el portero de León llegó para completar la plantilla y dejará su sitio para que Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa resguarden el arco Tricolor en el Mundial 2026.

Luis Rey / titular y un futbolista fundamental en Puebla, el defensor no será parte de los zagueros que sí estarán en el Mundial 2026, como César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes y un par de sitios más por oficializarse.

Eduardo Águila / al igual que Luis Rey, el defensor del Atlético San Luis queda fuera de toda competencia por estar en la siguiente justa mundialista.

Denzell García / pretendido por los grandes de la Liga MX, el mediocampista de Bravos de Juárez no logró llenarle el ojo al Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana en estas semanas de concentración en el CAR.

Iker Fimbres / el jugador de Rayados de Monterrey, que en su momento lució en un Clásico Regio, deberá esperar al proceso mundialista de cara a la Copa Mundial de la FIFA a celebrarse en 2030.

Isaías Violante / finalmente, el sexto y último sacrificado -de momento- es el extremo del América que logró desempeñarse en este último semestre por cada una de las posiciones del costado derecho de la cancha, teniendo que esperar 4 años más para poder vivir su primera Copa del Mundo; ante Ghana hizo su debut en el Tri Mayor.

Estamos perfilando el equipo, todavía tenemos que tomar un par de decisiones. Estos 6 hicieron un trabajo muy bueno y van a regresar a sus equipos", mencionó el estratega mexicano en la conferencia de prensa.

Será el lunes 1 de junio cuando Javier Aguirre revele el nombre de los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026, por lo que de la lista de 49, aún restan 23 que serán cortados en los siguientes días del combinado azteca.

BFG