Nueva York se pinta de amarillo; Afición de Brasil invade Times Square

La Selección Brasileña ya se encuentra concentrada y en óptimas condiciones para su esperado debut en la Copa del Mundo ante Marruecos.

Con un plantel repleto de talento y bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, los pentacampeones del mundo prometen un partidazo lleno de intensidad, técnica y garra sudamericana desde el primer minuto.

Aficionados brasileños en Times Square previo al debut mundialista Reuters

El encuentro ante los africanos se perfila como uno de los más atractivos de la fase de grupos. Brasil buscará imponer su estilo ofensivo y dominar la posesión, mientras Marruecos intentará sorprender con su sólida defensa y rápidos contraataques.

La afición brasileña desata la fiesta en Nueva York

La afición de Brasil está más emocionada que nunca ante el inicio del Mundial. Miles de hinchas han viajado hasta Nueva York y han tomado las calles de la ciudad para apoyar a su selección desde el primer día.

En Times Square, el icónico corazón de Manhattan se ha teñido de verde y amarillo. Numerosos videos que circulan en redes sociales muestran a cientos de brasileños reunidos, cantando, bailando samba y ondeando banderas, convirtiendo el lugar en una auténtica fiesta carioca.

La euforia es palpable. Los fanáticos no han esperado al pitazo inicial y ya han iniciado la celebración, demostrando una vez más que el futbol en Brasil es mucho más que un deporte.

Brasil debuta en el Mundial sin Neymar

Pese al enorme entusiasmo de la hinchada, la Selección Brasileña no podrá contar con Neymar para este primer partido. El capitán volvió a resentirse de la lesión pasada y que lo mantiene al margen de las prácticas intensas con el grupo.

Los médicos de la selección han sido cautelosos con su recuperación. Aunque se espera que evolucione favorablemente, las estimaciones iniciales indican que Neymar podría perderse no solo el debut ante Marruecos, sino varios partidos más de la fase de grupos.

Esta ausencia representa un duro golpe para Brasil, que pierde a su jugador más desequilibrante y referente en ataque.

Neymar ha sido figurado de la Selección de Brasil en los últimos tiempos REUTERS

A pesar de ello, la Scratch Du Oro cuenta con un poderío ofensivo importante: Vinicius, Raphinha y Endrick buscarán darle los primeros tres puntos a sus selección en esta justa mundialista.