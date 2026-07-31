¡Calma, América tiene para competir todo! 'Chiquito' Sánchez no se alarma por tema de refuerzos

Erick Sánchez exhorta a la calma. La llegada de sólo un refuerzo hasta el momento en el América no es cuestión de alarma. Hay plantel suficiente para pelear de inicio los torneos Liga MX y Leagues Cup.

“El equipo se encuentra enfocado, mentalizado en el objetivo que todos tenemos, es el mismo estén o no los refuerzos. Es algo que no nos incumbe, es tema de directivos. En ese aspecto estamos tranquilos porque tenemos equipo para pelear cualquier torneo, podemos competirle a cualquier equipo al tú por tú, por los jugadores que hay”, presumió el mediocampista de las Águilas.

‘El Chiquito’ Sánchez también hizo acotación del sentir de los jugadores, al ser llamados a eventos como el All-Stars de la MLS vs Liga MX y la suma de carga de trabajo con los torneos que se alternan de liga, Leagues Cup y hasta Concacaf.

“Creo que hay veces que a muchos les gustaría ir y a otros no, es dependiendo el jugador. Obviamente si a uno le toca ir, tiene que hacer las cosas de la mejor manera porque respaldas al país. Siempre que se puedan hacer partidos así o torneos internacionales, hay que dejar lo mejor. La MLS tiene grandes jugadores como Son (Heung-min), tienen mucha calidad porque estuvieron en Europa. Depende de cada jugador”.

Los cambios en la organización del América, con Grupo Ollamani al mando, fue una línea que el futbolista refirió sobre las repercusiones dentro del vestidor.

“Nos enfocamos en jugar y responder en la cancha, nosotros lo que pase con la directiva son cosas que no nos incumben. Estamos enfocados en lo que nos corresponde. El patrón (Emilio Azcárraga) y la directiva tienen cosas que cambiar o no sé, pero nosotros estamos enfocados en lo que nos corresponde que sea dentro de la cancha”.

Sobre el protagonismo que han dejado ir tras la gloriosa era del tricampeonato, ‘Chiquito’ Sánchez aseguró que el América no se pierde entre los complejos.

“Somos un equipo que no se preocupa por lo que se habla afuera, somos conscientes que Cruz Azul y Toluca tienen grandes equipos, pero también sabemos lo que tenemos aquí adentro, somos América y hay jugadores de calidad.

“Sabemos lo que somos y podemos hacer, por eso me deja tranquilo, porque sé el esfuerzo que harán mis compañeros, lo que van a correr y se van a entregar. No me preocupa nada (externo) porque sé la calidad que hay en el vestidor”.

Recuperar con Almada su mejor nivel

El arribo de Guillermo Almada como entrenador fue un revulsivo que Erick Sánchez trató de contagiar al resto de los compañeros. Él y Kevin Álvarez trabajaron y fueron campeones con el estratega uruguayo en su estadía con los Tuzos del Pachuca.

¿Cómo tomó el vestidor de las Águilas la confirmación de Almada en América?

“Cuando lo anuncian, nosotros estábamos de vacaciones y de cierta forma no nos comunicamos con el grupo. Pero les dijimos su forma de juego, cómo eran los entrenamientos y la exigencia que pide. El equipo lo tomó a bien, sabiendo que debemos trabajar, meter y todo eso. En el poco tiempo que nos dio de explicarles, los compañeros se fueron dando cuenta de lo que el profe pide”, describió.

Por otro lado, el mediocampista consideró una carga extra de responsabilidad el cumplir las expectativas de Almada y recuperar la mejor versión.

“En lo personal me adapto bien, ya lo conocía y sé cómo es con los trabajos. Que todo el equipo se adapte y sepa que tenemos el mismo objetivo. Lo que plantea el profe, el equipo lo entiende bien, entiende cómo deben hacerse las cosas y eso es bueno para poder ir por el camino correcto.

“Trabajo para eso, hago las cosas de la mejor manera. Ahora que llega Almada, me siento con responsabilidad por así decirlo, fui un jugador con él en Pachuca y tengo que regresar a ser ese jugador o mejor. Yo siempre voy a trabajar y dar lo mejor de mí, quiero trabajar para regresar a la mejor versión que tengo”.

Sobre el duelo ante Santos Laguna, un rival que ha perdido sus dos partidos del Apertura 2026, Erick Sánchez indicó que “Santos tiene sus cualidades, capacidad y calidad. Nosotros tratamos de hacerlo mejor que nos pide el profe, nos enfocamos y trabajamos para el fin de semana estar bien y lograr lo que el profe nos pide. Siempre habrá detalles que van a salir, va empezando el torneo. Haremos las cosas de la mejor manera para respaldar a la afición”.

Al mencionar los objetivos del América, ‘Chiquito’ Sánchez apuntó a la prioridad que le darán a la Leagues Cup, certamen que iniciarán recibiendo al San Diego FC y cuya transmisión estará disponible en el 3.1 de Imagen TV.

“Estamos enfocados en el partido del fin de semana que es lo primordial, es el partido que tenemos en puerta. Después pensaremos en la Leagues Cup, es un torneo importante, el equipo está enfocado en ganar porque aquí si no ganas, el esfuerzo no vale Eso me gusta porque habla de lo grande que es este club. Hay que jugar con todo cada partido que tengamos”.