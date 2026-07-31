Por nada se pierde el Premundial Sub-20; Sandoval regresa a la Selección Mexicana

Santiago Sandoval volverá a la concentración de la Selección Nacional de México, en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, pese a ser sometido a operación el pasado miércoles, en Guadalajara.

Los departamentos médicos de las Chivas y de la Selección Mexicana Sub-20 llegaron a un acuerdo, para que el atacante regrese con el grupo tricolor, en el estado de Puebla. Sin embargo, su evaluación médica será estricta.

"En seguimiento a su recuperación, de común acuerdo entre la Selección Nacional de México y el Club Deportivo Guadalajara, Santiago Sandoval se reincorpora a la concentración de la Selección Sub-20 en Puebla a partir de hoy viernes.

"El cuerpo médico de la Selección Nacional evaluará el estado del jugador y su recuperación, para determinar su disponibilidad para participar en las siguientes etapas del Campeonato de la Concacaf Sub-20. Dicho dictamen se comunicará oportunamente", indicó la Federación Mexicana de Futbol.

Sandoval resultó lesionado del segundo juego de la fase de grupos, en la victoria sobre Costa Rica (2-0), en Puebla.

Posteriormente causó baja y se perdió el cierre de la fase grupal ante Guatemala. El jugador de 18 años fue intervenido el miércoles, para reparar con éxito la fractura en la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha.

El jueves, Sandoval acudió a las instalaciones del Guadalajara, donde el cuerpo técnico y médico le dejaron ver una posibilidad de retornar a la concentración que dirige Alex Diego.

La Selección Mexicana Sub-20 marcha favorita en el Campeonato de la Concacaf, luego de avanzar a cuartos de final como líder e invicto. Al momento espera rival, el cual se definirá hasta mañana sábado, con la conclusión de la fase grupal.

"No es fácil que te vaya bien (en Chivas y en Selección) y te pasen estas cosas", fue el sentir de Sandoval al salir de las instalaciones del Guadalajara.

Por otro lado, en el certamen en el que México busca su clasificación al Mundial Sub-20 y el único boleto disponible a los Juegos Olímpicos, el Tricolor recupera al guardameta Juan Sebastián Liceaga tras cumplir un juego de suspensión.