La nueva estatua de Pelé en Guadalajara ya es viral por una razón inesperada

Hay estatuas que inmortalizan. Otras que generan peregrinaciones. Y luego están las que obligan a mirar dos veces la placa para confirmar quién se supone que está ahí.

Eso ocurrió en Guadalajara con “La Canarinha”, la escultura de 9.5 metros instalada frente al Estadio Jalisco rumbo al Mundial de 2026. La obra pretendía rendir homenaje a Pelé y a aquella selección brasileña que convirtió el verano de 1970 en una postal eterna del futbol. Pero apenas cayó la tela inaugural, internet hizo lo suyo.

Se parece a todos, menos a Pelé”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales cuando se dio a conocer este jueves.

La frase se multiplicó en redes junto a comparaciones inevitables. Algunos juraron ver a Johnny Laboriel. Otros encontraron parecidos con viejos futbolistas brasileños, actores de telenovela o personajes imposibles de identificar. Hubo incluso quien escribió que la escultura “parece homenaje a Pelé hecho por alguien que solo escuchó hablar de Pelé”.

El detalle que terminó de incendiar la conversación fue otro. Durante la inauguración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que el proyecto quedó atrapado en una negociación por derechos de imagen. Según relató, originalmente buscaban trabajar con la Fundación Pelé, pero en el proceso los derechos pasaron a manos de Neymar y su fundación.

La consecuencia fue extraña y perfectamente contemporánea. Una ciudad quería inaugurar una estatua de Pelé antes del Mundial, pero todavía no tenía completamente resuelto quién podía autorizar oficialmente el rostro de Pelé.

Y entonces apareció la teoría popular. Quizá la estatua no se parece demasiado porque parecerse demasiado costaba dinero.

Lemus reconoció que Jalisco terminará pagando los derechos correspondientes para regularizar el uso de la imagen.

El escultor mexicano Alejandro Velasco defendió la pieza como una obra de impacto social y cultural. La intención era crear un nuevo símbolo urbano alrededor del Estadio Jalisco, uno de los escenarios más emblemáticos de los Mundiales de 1970 y 1986. Ahí jugó el Brasil de Pelé, ahí nació parte del mito y ahí ahora se levanta una figura gigantesca que parece atrapada entre homenaje y meme.

Recuerdan escultura de CR7

En 2017, el aeropuerto de Madeira presentó un busto de Cristiano Ronaldo que rápidamente se volvió viral por sus facciones deformadas y una sonrisa inquietante. La presión fue tal que años después terminó reemplazado por otra versión mucho más cercana al delantero portugués.

En Seattle ocurrió algo distinto con la estatua de Ichiro Suzuki. La figura instalada afuera del estadio de los Mariners sí guardaba parecido con la leyenda japonesa, pero sufrió daños apenas meses después cuando aficionados rompieron accidentalmente el bate durante las celebraciones. La escena terminó funcionando casi como metáfora deportiva. Ni las esculturas sobreviven intactas al entusiasmo de los fanáticos.

Guadalajara ahora entra a esa colección involuntaria de monumentos deportivos discutidos más por internet que por historiadores del arte.