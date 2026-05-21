Mundial 2026: Selección de Irán tramita visas para EU en Turquía pese a tensión por la guerra

Los jugadores de la selección iraní acudieron este jueves a citas consulares en Ankara, Turquía, para solicitar sus visas de ingreso a Estados Unidos y Canadá de cara al Mundial 2026. La totalidad del plantel tramitó su visado canadiense, mientras que un grupo de jugadores también presentó solicitudes ante la embajada estadunidense.

La Federación Iraní de Futbol había acordado con la FIFA que los trámites migratorios para ingresar a Estados Unidos se gestionarían desde Turquía. El procedimiento no es rutinario: desde 1980, Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas, y el contexto bélico reciente convirtió el trámite en uno de los más delicados de la historia del torneo.

El telón de fondo es un conflicto activo, aunque en pausa. Estados Unidos e Israel lanzaron su primera campaña de bombardeos contra Irán el 28 de febrero, lo que llevó a los dos países a una guerra abierta. Desde el 8 de abril rige un alto al fuego, pero ataques con drones durante el fin de semana y nuevas amenazas del presidente Donald Trump han avivado la preocupación de que las hostilidades puedan reanudarse antes de que arranque el torneo.

La administración Trump prometió en enero otorgar una exención de las restricciones de viaje a deportistas y entrenadores que asistan a grandes eventos deportivos, aunque no para otros funcionarios. Fuentes conocedoras del proceso indicaron que la embajada aprobará las solicitudes de los jugadores. Algunos de los futbolistas que salieron del recinto diplomático sonrieron al ser consultados por los periodistas presentes, sin hacer declaraciones.

A pesar de la guerra, la FIFA rechazó las solicitudes iraníes de reubicar sus partidos de fase de grupos en México o Canadá. Irán está encuadrado en el Grupo G y disputará sus tres encuentros en suelo estadunidense: el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio ante Bélgica también en Los Ángeles, y el 26 de junio ante Egipto en Seattle. Solo necesitarían el visado canadiense en caso de avanzar a las rondas eliminatorias.

El equipo lleva una pretemporada en Antalya, en la costa mediterránea turca, desde donde algunos jugadores con sede en clubes extranjeros se incorporaron al grupo antes de viajar al campamento.

La liga doméstica iraní fue suspendida en marzo, lo que dejó a la mayoría de los jugadores locales sin competencia durante siete semanas, situación que el técnico Amir Ghalenoei intenta remediar antes del arranque del torneo.Irán disputará un amistoso ante Gambia el 29 de mayo, tras lo cual Ghalenoei deberá entregar su lista definitiva de 26 jugadores antes del plazo de la FIFA fijado para el 1 de junio.

La delegación iraní tiene previsto llegar a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, entre el 5 y el 10 de junio.