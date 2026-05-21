Muere Kyle Busch, leyenda de NASCAR, a los 41 años tras grave enfermedad

El mundo de NASCAR ha sufrido un golpe con la muerte de Kyle Busch. El piloto de 41 años perdió la vida este jueves 21 de mayo de 2026. Conocido mundialmente bajo el apodo de "Rowdy", Busch grabó su nombre en la inmortalidad al coronarse bicampeón de la NASCAR Cup Series en las temporadas 2015 y 2019.

Busch acumuló 63 victorias en la NASCAR Cup Series, cifra que lo coloca como el noveno piloto más ganador de todos los tiempos. Su dominio se extendió a todas las divisiones, imponiendo récords absolutos con 102 triunfos en la serie O’Reilly Auto Parts y 69 en la Truck Series.

¿De qué murió Kyle Busch?

Este jueves, Kyle Busch fue llevado al hospital según se informó por la mañana. Tras un rápido deterioro en su estado de salud. Horas antes de confirmarse su muerte, la escudería Richard Childress Racing había emitido un comunicado informando que Busch no competiría en la Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway tras ser hospitalizado de emergencia.

El equipo y su entorno se limitaron a explicar que el piloto de Las Vegas batallaba contra una "enfermedad grave” sin ofrecer más detalles.

Las palabras de su equipo y su familia

La noticia fue oficializada mediante un comunicado conjunto firmado por la familia Busch, NASCAR y el equipo Richard Childress Racing. En el documento, las organizaciones se declararon "devastadas" y con el corazón roto por la sorpresiva partida del ídolo estadounidense.

“En nombre de la familia Busch, de todos en Richard Childress Racing y de toda NASCAR, estamos devastados de anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch”, explicaban en el comunicado.

Kyle Busch en una de sus celebraciones en NASCAR Cup. Mike Ehrmann/NASCAR

“Toda nuestra familia de NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch. Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle fue un talento excepcional, uno de esos que aparece una vez por generación. Era feroz, apasionado, inmensamente hábil y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados”.

“A lo largo de una carrera que abarcó más de dos décadas, Kyle estableció récords de victorias en series nacionales, ganó campeonatos en el nivel más alto de NASCAR y fomentó a la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series. Su agudo ingenio y espíritu competitivo provocaron una profunda conexión emocional con los fanáticos de las carreras de todas las edades, creando la orgullosa y leal 'Rowdy Nation’”.

“Durante este momento increíblemente difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y que continúen teniéndolos en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más actualizaciones cuando sea apropiado”.