Oficial… Jalisco suspenderá clases presenciales por partidos del Mundial 2026

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció que suspenderá las clases presenciales en distintos municipios del estado durante varios partidos del Mundial de Futbol 2026, torneo en el que Guadalajara será una de las sedes oficiales en México junto con Ciudad de México y Monterrey.

La dependencia estatal informó que el próximo 11 de junio de 2026 todas las escuelas públicas y privadas de Jalisco operarán bajo modalidad virtual. Posteriormente, los días 18, 23 y 26 de junio, la medida aplicará únicamente para planteles ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El objetivo principal, explicó la SEJ, es disminuir afectaciones viales, prevenir congestionamientos y proteger la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante la llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales.

El 11 de junio… sin clases presenciales en todo Jalisco

La primera jornada de suspensión presencial coincidirá con el partido entre Corea del Sur y Chequia, programado para disputarse el 11 de junio en el estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan.

Aunque el encuentro iniciará a las 20:00 horas, las autoridades educativas determinaron que todas las actividades escolares se desarrollen de forma virtual durante ese día.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, la decisión responde al amplio operativo de movilidad y seguridad que será desplegado alrededor del estadio y de las principales vialidades metropolitanas.

“La prioridad es proteger la integridad de la comunidad educativa durante jornadas de alta concentración de personas”, señala el documento emitido por la dependencia estatal.

Comunicado sobre las clases en Jalisco durante el Mundial 2026. Comunicado

Municipios de Guadalajara tendrán clases virtuales

La modalidad virtual aplicará específicamente en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, considerada una de las regiones con mayor presión vehicular durante los encuentros mundialistas.

Los municipios contemplados son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

El calendario de partidos que provocará ajustes escolares incluye encuentros de alta convocatoria internacional y especial atención de seguridad.

El 18 de junio se disputará el partido entre México y Corea del Sur, uno de los encuentros con mayor expectativa por la participación de la Selección Mexicana.

Posteriormente, el 23 de junio jugarán Colombia y Congo, mientras que el 26 de junio se enfrentarán Uruguay y España en un partido considerado de alta relevancia mediática.

Visita del rey Felipe VI reforzará la seguridad en Guadalajara

Para el encuentro entre Uruguay y España, autoridades federales y estatales prevén la asistencia del rey de España, Felipe VI, situación que provocará un reforzamiento especial de los operativos de seguridad y logística.

El despliegue incluirá cierres viales, vigilancia especial y filtros de acceso en las inmediaciones del estadio Guadalajara y en corredores turísticos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades consideran que mantener las clases en modalidad virtual permitirá disminuir el tránsito escolar y facilitar la movilidad urbana en una de las semanas con mayor flujo turístico del año.

Según la SEJ, la experiencia internacional en eventos deportivos masivos demuestra que el tráfico vehicular y la saturación del transporte público suelen afectar significativamente los traslados escolares y laborales.

La dependencia señaló que las medidas buscan anticiparse a posibles complicaciones derivadas del aumento de visitantes durante el Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con esta decisión, Jalisco se convierte en una de las primeras entidades mexicanas en anunciar ajustes oficiales en el calendario escolar debido a la realización de la Copa del Mundo.

La organización del Mundial representa uno de los mayores retos logísticos y de movilidad para Guadalajara en las últimas décadas. Autoridades locales esperan miles de turistas extranjeros y una importante derrama económica para hoteles, restaurantes y comercios.

Sin embargo, especialistas en movilidad han advertido que los eventos masivos también podrían generar presión sobre la infraestructura urbana, especialmente en vialidades cercanas al estadio y zonas turísticas.

La estrategia de clases virtuales forma parte de un plan preventivo para reducir el impacto urbano durante los partidos internacionales.

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